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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 26.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • VW streicht in Emden ein Viertel der Stellen
    • Siemens Energy trennt sich von der Industriesparte
    • Chemie investiert Rekordsummen und fürchtet China
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 26.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/VW-Chef: Kosten in Emden zu hoch - Einschnitte im Management

    EMDEN/ZWICKAU - VW -Konzernchef Oliver Blume hat bei der Betriebsversammlung am gefährdeten Standort Emden spürbare Einschnitte im Management angekündigt. Angesichts des Spardrucks schaue man auch dort genau hin und baue ein Viertel der Stellen ab, sagte Blume. "Alle Bereiche müssen ihren Teil beitragen; es ist ein Kraftakt, der nur gemeinsam gelingen kann."

    Treffen mit VW-Spitze: Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau

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    DRESDEN - Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.

    ROUNDUP: Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen

    MÜNCHEN - Siemens Energy bereitet die Trennung von seiner Industrie-Sparte Transformation of Industry vor. Der Bereich soll verselbstständigt werden. Siemens Energy selbst will sich künftig auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren, die derzeit schneller wachsen. Der Schritt war erwartet worden. Die Aktie gab am Mittwoch leicht nach.

    ROUNDUP: Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown verdient weniger - höhere Kosten

    LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr höhere Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Der operative Gewinn ging zurück, während die Mieteinnahmen auf dem Vorjahresniveau verharrten. Der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen bestätigte dennoch die bereits im April angehobene Prognose für das Gesamtjahr. An der Börse legte die im MDax notierte Aktie nach der Zahlenvorlage am Mittwoch nur kurz bis zu 3,7 Prozent zu, bevor sie die Kursgewinne wieder komplett einbüßte.

    Gamescom startet mit starkem Ausstellerplus auf Rekordniveau

    KÖLN - Die weltgrößte Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom hat mit einem starken Aussteller-Plus einen Rekordwert verbucht. Wie die Veranstalter nach dem Start des fünftägigen Events in Köln mitteilten, sind mehr als 1.700 Firmen, Verbände und andere Organisationen präsent.

    Streit um 'Likör ohne Ei' erneut vor Gericht

    SCHLESWIG - Darf ein Likör, der kein Ei enthält, auch so heißen? Oder weckt der Name "Likör ohne Ei" unzulässige Assoziationen mit der geschützten Bezeichnung Eierlikör? Mit dieser Frage hat sich das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht in einer Berufungsverhandlung ausführlich befasst. Sein Urteil will der 6. Zivilsenat am 16. September um 9.30 Uhr verkünden.

    Chemie steckt Rekordgelder in Forschung - und fürchtet China

    FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie investiert Rekordsummen in Forschung und Entwicklung (F&E) und warnt zugleich vor Konkurrenz aus Asien. 2025 lagen die Forschungsbudgets der Branche bei knapp 16 Milliarden Euro, wie der Chemieverband VCI am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das sind 0,2 Prozent mehr als 2024 und fast sechs Milliarden Euro mehr als 2015, als gut zehn Milliarden in F&E flossen. Drei Viertel der Firmen entwickeln demnach neue Produkte und Verfahren.

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    Weitere Meldungen

    -VW will Management um ein Viertel verkleinern
    -VW-Chef Blume in Emden: Müssen uns an der Realität messen -Griechenland kauft zwei Fregatten aus Italien
    -Mit dem Rhein Tagebaue fluten - NABU hält Pläne für überholt -Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verdient weniger - höhere Kosten drücken -NordLB baut Gewinn weiter aus
    -Bundesbank: Wero und digitalen Euro verzahnen
    -Aus für insolventen Arzneihersteller R-Pharm
    -Schufa droht Sammelklage wegen historischer Datenspeicherung°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 72,44 auf Tradegate (26. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,90 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +10,53 %/+67,17 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kurs- und Geschäftsperspektive der VW-Vorzugsaktie. Diskutiert werden notwendige Konzernumbauten, mögliche Werksschließungen und der Verkauf konzernfremder Aktivitäten zur Finanzierung der Restrukturierung. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller gilt als große Bedrohung. Einige befürchten bei ausbleibenden Maßnahmen Kurse um 20 Euro bis 2027, während andere die Aktie angesichts des niedrigen Niveaus als antizyklische Kaufchance sehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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