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    Pressemitteilung zur Zusammenarbeit mit den Dortmunder Stadtwerken (DSW21)

    Pressemitteilung zur Zusammenarbeit mit den Dortmunder Stadtwerken (DSW21)
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/26.08.2026) - Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) gibt in der heutigen Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit den Dortmunder Stadtwerken (DSW21) bekannt:

    DSW21 und Staige pilotieren KI-gestützte Sicherheitslösung am Dortmunder Hauptbahnhof.
    Edge-KI-Technologie soll Sicherheit im ÖPNV-Bereich erhöhen – Testbetrieb startet im August

    Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) und der KI-Spezialist Staige starten im August 2026 einen mehrmonatigen Pilotbetrieb am Dortmunder Hauptbahnhof. Konkret geht es um die Verteilerebene über der Stadtbahn-Station "Do-Hauptbahnhof". Dort erweitern die Partner die bestehende Kamerainfrastruktur im ÖPNV-Bereich durch ein Edge-KI-basiertes System für intelligente Videoanalyse. Ziel ist es, etwaige Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit für Fahrgäste sowie Mitarbeitende am Dortmunder Hauptbahnhof weiter zu erhöhen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Großveranstaltungen bzw. größeren Menschenansammlungen, die mit dem menschlichen Auge und herkömmlichen Kameras häufig nur schwer zu erfassen sind. Der Testbetrieb dient der Evaluation der Technologie im realen Betriebsumfeld und bildet die Grundlage für eine Entscheidung über einen möglichen dauerhaften Einsatz.

    Die Edge-KI-Lösung von Staige ergänzt die bestehende Kamerainfrastruktur um ein semantisches Analysesystem, das das Gesamtgeschehen über mehrere Kameras hinweg versteht und interpretiert, ohne dass aufwendige Neuinstallationen erforderlich sind. Die zugrundeliegende Technologie kommt auch bei einer Polizeibehörde zum Einsatz. Sie erkennt kritische Situationen wie Stürze, Gefahrenlagen oder ungewöhnliche Bewegungsmuster im Kontext und unterscheidet diese zuverlässig vom alltäglichen Geschehen.

    Assistenzsystem mit klaren Grenzen

    Im Normalbetrieb läuft die Analyse vollständig im Hintergrund. Das Sicherheitspersonal in der Leitstelle sieht keine permanenten Kamerabilder. Erst wenn das System eine potenzielle Auseinandersetzung erkennt, blendet es das entsprechende Bild automatisch ein und alarmiert die zuständigen Mitarbeitenden. Die Lagebewertung und die Entscheidung über ein mögliches Eingreifen liegen ausschließlich beim Menschen. Eine biometrische Gesichtserkennung oder die Identifizierung einzelner Personen findet nicht statt. Die Datenverarbeitung erfolgt lokal direkt am Gerät ohne Cloud-Anbindung und temporär auf deutschen Servern. Sie ist vollständig konform mit den Anforderungen der DSGVO und des EU AI Act. Vor Projektstart informieren Hinweisschilder mit QR-Code und direktem Verweis auf weiterführende Informationen Fahrgäste über den Pilotbetrieb im Hauptbahnhof.

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