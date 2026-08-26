Teurer Diesel wird für Landwirte zur Existenzfrage

Ausgerechnet jetzt trifft der Preisanstieg die Farmer besonders hart. "Die hohen Preise haben uns sowohl im Frühjahr bei der Aussaat als auch jetzt im Herbst bei der Ernte getroffen", sagte Jed Bower, ein Farmer aus Ohio und Präsident der National Corn Growers Association, gegenüber Axios. Er bewirtschaftet rund 1.100 Acres (knapp 450 Hektar oder 4,5 Quadratkilometer oder 620 Fußballfelder) und rechnet in diesem Jahr mit zusätzlichen Diesel-Kosten von 20.000 bis 25.000 US-Dollar im Vergleich zum Jahresanfang. Zum Vergleich: In Deutschland sind die Dieselkosten seit Jahresbeginn um etwa ein Drittel hochgeschnellt. Ein deutscher Ackerbaubetrieb mit vergleichbar großer Ackerfläche käme (je nach Kultur und Bewirtschaftung und bei einem Durchschnittsverbrauch von 100 Litern Diesel pro Hektar und Jahr) auf vergleichbar hohe Extrakosten – nur in Euro.

Die Landwirtschaft ist ohne Diesel kaum vorstellbar. Traktoren, Mähdrescher, Bewässerungsanlagen und Transportfahrzeuge werden weltweit überwiegend mit dem Kraftstoff betrieben. Besonders in der Erntezeit steigt der Verbrauch deutlich: Wenn Weizen, Mais, Sojabohnen und andere wichtige Agrarrohstoffe vom Feld geholt werden, laufen Maschinen oft über viele Stunden am Tag.

Das Problem ist, dass Landwirte die höheren Kosten kaum weitergeben können. Die Preise für Mais, Soja oder Weizen werden an den internationalen Märkten bestimmt. Ein Bauer kann höhere Dieselrechnungen nicht einfach auf seine Abnehmer umlegen. Steigen die Betriebskosten schneller als die Erlöse, schrumpft die ohnehin geringe Gewinnmarge.

Für viele Farmer kommt der Diesel-Schock zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Branche kämpft bereits seit Jahren mit steigenden Kosten. Nach den extremen Preissteigerungen bei Dünger und Energie infolge des Ukraine-Kriegs belasteten zudem hohe Zinsen und teilweise schwächere Agrarpreise die Betriebe. Viele Landwirte hatten gehofft, sich nach den schwierigen Jahren wieder finanziell stabilisieren zu können.

Angesichts der Kostenexplosion beim wichtigsten Betriebsstoff der Landwirtschaft, droht diese Erholung jedoch zu scheitern. Besonders kritisch ist die Situation für kleinere Betriebe, bei denen jede zusätzliche Kostensteigerung direkt auf den Gewinn durchschlägt.

Die Erntezeit entscheidet für viele Betriebe darüber, ob ein Jahr wirtschaftlich erfolgreich endet oder erneut Verluste bringt. Doch während die Maschinen auf den Feldern laufen müssen, steigt der Preis für ihren wichtigsten Treibstoff weiter. Für viele Landwirte wird Diesel damit nicht nur zu einem Kostenfaktor, sondern zur Existenzfrage.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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