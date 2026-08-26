Merz in der Ukraine beliebter als in Deutschland

KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genießt in der Ukraine höhere Zustimmungswerte als in Deutschland. Einer Meinungsumfrage der renommierten Rating Group zufolge sehen ihn 64 Prozent der befragten Ukrainer positiv. In Befragungen in Deutschland sind die Zustimmungswerte des Kanzlers hingegen teils unter 20 Prozent gefallen.

Von der Rating Group wurde nach der Einstellung der Ukrainer zu internationalen Spitzenpolitikern gefragt. Die höchsten Zustimmungswerte erzielte dabei der französische Präsident Emmanuel Macron mit 79 Prozent. Der russische Präsident Wladimir Putin schnitt hingegen mit gut 97 Prozent Ablehnung am schlechtesten ab. Der Staatschef des Nachbarlandes hatte im Februar 2022 einen immer noch andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen.