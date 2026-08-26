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    Merz in der Ukraine beliebter als in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz erreicht in der Ukraine 64 Prozent Zustimmung
    • Macron führt das Ranking mit 79 Prozent Zustimmung
    • Deutschland ist inzwischen größter Einzelunterstützer
    Merz in der Ukraine beliebter als in Deutschland
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genießt in der Ukraine höhere Zustimmungswerte als in Deutschland. Einer Meinungsumfrage der renommierten Rating Group zufolge sehen ihn 64 Prozent der befragten Ukrainer positiv. In Befragungen in Deutschland sind die Zustimmungswerte des Kanzlers hingegen teils unter 20 Prozent gefallen.

    Von der Rating Group wurde nach der Einstellung der Ukrainer zu internationalen Spitzenpolitikern gefragt. Die höchsten Zustimmungswerte erzielte dabei der französische Präsident Emmanuel Macron mit 79 Prozent. Der russische Präsident Wladimir Putin schnitt hingegen mit gut 97 Prozent Ablehnung am schlechtesten ab. Der Staatschef des Nachbarlandes hatte im Februar 2022 einen immer noch andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen.

    Zustimmung für Bundeskanzler steigt mit deutschen Hilfen

    Aus der regelmäßig durchgeführten Umfrage ist ersichtlich, dass sich die Einstellung der Ukrainer zu deutschen Bundeskanzlern in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat. Bei der vorhergehenden Befragung vom Februar 2025 erzielte der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) kurz vor seiner Abwahl in Deutschland eine Zustimmung von 57 Prozent. Der Tiefpunkt der Zustimmungswerte wurde im April 2022 kurz nach Kriegsbeginn verzeichnet, als Berlin noch nur vergleichsweise geringe Zusagen für Waffenlieferungen und Finanzhilfen machte. Inzwischen ist Deutschland zum größten Einzelunterstützer des osteuropäischen Landes geworden.

    Für die repräsentative Umfrage wurde den Angaben zufolge vom 4. bis zum 9. August 2.000 Teilnehmer telefonisch befragt. Berücksichtigt worden seien dabei nur Ukrainer über 18 Jahre in den von der Regierung kontrollierten Landesteilen mit funktionierendem Mobilfunknetz. Der Auftraggeber wurde nicht genannt./ast/DP/he







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