Schwesig kritisiert Reformpolitik der Bundesregierung

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Bundesregierung zu einer entschiedeneren Umsetzung der Reformpläne aufgefordert. "Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir sie und ihre Probleme ernst nehmen", sagte Schwesig dem "Spiegel". "Die Bundesregierung streitet, anstatt zu helfen. Das ist das vorherrschende Gefühl", kritisierte die SPD-Politikerin.

Als Beispiel nannte die Ministerpräsidentin den "Tankrabatt", der vielen Menschen geholfen habe und dann ohne Nachfolgeregelung ausgelaufen sei. "So etwas meine ich, solche Sachen sind fatal."