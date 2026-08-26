EZB-Mitglied Schnabel: Die Zinsen müssen nach oben

Dazu muss man wissen: Schnabel wird den sogenannten Falken zugerechnet. Sie ist also generell eher für eine restriktivere Geldpolitik bekannt, die ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Inflation legt.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel zufolge müssen die Zinsen weiter steigen. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und die überraschend robuste Wirtschaft der Eurozone bergen Aufwärtsrisiken für die Inflation.

Sie vertritt derzeit die Meinung, dass die europäische Wirtschaft stark genug sei, um eine Zinserhöhung zu verkraften.

Sie argumentiert gegenüber Bloomberg: Das Wachstum der Verbraucherpreise dürfte aufgrund der hohen Energiekosten über einen "längeren Zeitraum" über 2 Prozent liegen. Erst zu reagieren, wenn sich die höheren Preise auch in den Löhnen niederschlagen, würde die Notenbank "ins Hintertreffen bringen", warnte sie.

Damit meint sie vor allen Dingen den "Zweitrundeneffekt"; Lohnsteigerungen , die als Reaktion auf einen ursprünglichen Preisschock regieren.

"Beim derzeitigen Leitzins ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig zu ihrem Ziel zurückkehrt. Daher werden weitere Zinserhöhungen notwendig sein", sagte Schnabel am Dienstag gegenüber Bloomberg.

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Anleger preisen derzeit nahezu vollständig eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, wodurch der Einlagensatz auf 2,5 Prozent steigen würde. Eine weitere Anhebung wird bis zum Frühjahr 2027 erwartet, möglicherweise bereits im Dezember.

Die am Dienstag veröffentlichten Daten stützten Schnabels Einschätzung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Europas. So ist die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal stärker gewachsen als zunächst geschätzt. Die Eurozone legte in diesem Zeitraum um 0,4 Prozent zu, nachdem die Wirtschaft Anfang 2026 stagnierte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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