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    Für die Eurozone

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    EZB-Mitglied Schnabel: Die Zinsen müssen nach oben

    EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel zufolge müssen die Zinsen weiter steigen. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und die überraschend robuste Wirtschaft der Eurozone bergen Aufwärtsrisiken für die Inflation.

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnabel fordert weitere Zinserhöhungen in Europa
    • Hohe Energiekosten verlängern die Inflation
    • Robuste Wirtschaft stützt weitere Zinserhöhungen
    • Report: KI braucht Strom
    Für die Eurozone - EZB-Mitglied Schnabel: Die Zinsen müssen nach oben
    Foto: Michael Kappeler - dpa

    EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel zufolge müssen die Zinsen weiter steigen. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und die überraschend robuste Wirtschaft der Eurozone bergen Aufwärtsrisiken für die Inflation.

    Dazu muss man wissen: Schnabel wird den sogenannten Falken zugerechnet. Sie ist also generell eher für eine restriktivere Geldpolitik bekannt, die ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Inflation legt. 

    Sie vertritt derzeit die Meinung, dass die europäische Wirtschaft stark genug sei, um eine Zinserhöhung zu verkraften.  

    Sie argumentiert gegenüber Bloomberg: Das Wachstum der Verbraucherpreise dürfte aufgrund der hohen Energiekosten über einen "längeren Zeitraum" über 2 Prozent liegen. Erst zu reagieren, wenn sich die höheren Preise auch in den Löhnen niederschlagen, würde die Notenbank "ins Hintertreffen bringen", warnte sie.

    Damit meint sie vor allen Dingen den "Zweitrundeneffekt"; Lohnsteigerungen, die als Reaktion auf einen ursprünglichen Preisschock regieren.

    "Beim derzeitigen Leitzins ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig zu ihrem Ziel zurückkehrt. Daher werden weitere Zinserhöhungen notwendig sein", sagte Schnabel am Dienstag gegenüber Bloomberg

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    Anleger preisen derzeit nahezu vollständig eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, wodurch der Einlagensatz auf 2,5 Prozent steigen würde. Eine weitere Anhebung wird bis zum Frühjahr 2027 erwartet, möglicherweise bereits im Dezember.

    Die am Dienstag veröffentlichten Daten stützten Schnabels Einschätzung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Europas. So ist die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal stärker gewachsen als zunächst geschätzt. Die Eurozone legte in diesem Zeitraum um 0,4 Prozent zu, nachdem die Wirtschaft Anfang 2026 stagnierte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 1,165USD auf Forex (26. August 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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