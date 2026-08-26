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    "Sehr lukratives Geschäft"

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    Während die USA gegen Iran kämpfen, kapern Somali-Piraten wieder Schiffe

    Seit April wurden sechs Handelsschiffe entführt. Während Washington Kräfte im Nahen Osten bindet, wird das Risiko einer US-Reaktion für Piraten kleiner.

    Für Sie zusammengefasst
    • Seit April entführten Piraten sechs Handelsschiffe
    • Gebundene Seestreitkräfte senken das US-Risiko
    • Schifffahrt kämpft mit Krisen und unsicherem Verkehr
    • Report: KI braucht Strom
    "Sehr lukratives Geschäft" - Während die USA gegen Iran kämpfen, kapern Somali-Piraten wieder Schiffe
    Foto: epa Scanpix t Sgt. Mats Nystr - SCANPIX_SWEDEN_/_SWEDISH_ARMED_F

    Somalische Piraten nutzen den Iran-Krieg offenbar für ein Comeback. Seit April wurden bis zum 22. August sechs Handelsschiffe im Golf von Aden und im westlichen Indischen Ozean entführt. Wie Politico berichtet, sind gleichzeitig amerikanische und andere internationale Seestreitkräfte stärker im Persischen Golf, an der Straße von Hormus und im Roten Meer gebunden. Genau dieses Sicherheitsvakuum macht Angriffe für Piraten wieder attraktiver.

    Brett Erickson, geschäftsführender Gesellschafter bei Obsidian Risk Advisors, bezeichnete die Piraten gegenüber Politico als "Profiteure". "Das ist offensichtlich ein sehr, sehr lukratives Geschäft für sie", sagte er, "und derzeit ist das Risiko einer amerikanischen Reaktion darauf weitaus geringer, da generell so viele Ressourcen im Nahen Osten gebunden sind."

    Das Problem trifft eine Schifffahrtsbranche, die ohnehin mit mehreren Krisen gleichzeitig kämpft. Angriffe rund um die Straße von Hormus und Bab el-Mandeb – die strategisch wichtige Meerenge zwischen Rotem Meer und Golf von Aden – verteuern zusammen mit höheren Energiepreisen und eingeschränktem Schiffsverkehr die Transporte und zwingen Reedereien zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Allein bis zum 25. August registrierten die britischen Maritime Trade Operations 41 Vorfälle in den beiden wichtigen Meerengen.

    Noch liegt die Piraterie deutlich unter den Extremwerten früherer Jahre. Zwischen 2005 und 2012 verübten somalische Piraten mehr als 1.000 Angriffe und erpressten über 400 Millionen US-Dollar Lösegeld. Auf dem Höhepunkt wurden die Kosten für die Weltwirtschaft auf rund 18 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Erst internationale Marinepatrouillen brachten die Angriffe weitgehend unter Kontrolle.

    Ausgerechnet jetzt gibt es jedoch erste Hoffnung auf Entspannung an einer anderen Front. Wie Reuters berichtet, verhandeln Iran und Oman über einen vorübergehenden Schifffahrtskorridor durch die Straße von Hormus. Beide Seiten erklärten am Dienstag, über einen "gemeinsamen vorübergehenden Schifffahrtskorridor" gesprochen und eine Räumung von Minen vereinbart zu haben.

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    Die Aussicht auf eine teilweise Wiederöffnung drückte am Mittwoch die Ölpreise. Noch ist der Verkehr durch Hormus allerdings extrem niedrig: Nach vorläufigen Kpler-Daten passierten am Dienstag nur fünf Rohstofffrachter die Meerenge, verglichen mit einem Zehn-Tage-Durchschnitt von 15.

    Für die globale Schifffahrt entsteht damit eine paradoxe Lage: Während eine Öffnung von Hormus einen der größten Engpässe entschärfen könnte, nutzen somalische Piraten die gebundenen Marinekräfte andernorts bereits aus. Ericksons Warnung ist deshalb klar: Die Piraterie allein mag die Weltwirtschaft nicht lahmlegen – zusammen mit den anderen Störungen wird jeder zusätzliche Angriff teurer.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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