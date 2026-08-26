Börsenstart USA - 26.08. - US Tech 100 stark +0,18 %

Der US 30 steht bei 53.592,35 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,30 %, Caterpillar +1,40 %, Cisco Systems +1,21 %, Apple +1,18 %, Amgen -0,86 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,66 %, Nike (B) -1,07 %, Coca-Cola -1,04 %

Der US Tech 100 steht bei 29.259,17 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: Intuit +6,25 %, Datadog Registered (A) +4,88 %, Western Digital +3,98 %, Fortinet +3,06 %, Cadence Design Systems +2,97 %

Flop-Werte: Ferrovial -3,19 %, Teradyne -1,90 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,27 %, Alnylam Pharmaceuticals -1,12 %, PayPal -1,04 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.681,59 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Intuit +6,25 %, Williams Companies +5,44 %, Datadog Registered (A) +4,88 %, J.M. Smucker +4,33 %, Western Digital +3,98 %

Flop-Werte: Moderna -4,48 %, Boston Scientific -4,28 %, GoDaddy Registered (A) -4,02 %, Charles Schwab -3,94 %, Eli Lilly -2,35 %