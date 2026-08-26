Heidelberg Materials Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 26.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Heidelberg Materials. Mit einer Performance von +5,09 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberg Materials Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 170,78€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Heidelberg Materials Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um +10,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -27,24 % verloren.

Während Heidelberg Materials heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,36 % 1 Monat -3,83 % 3 Monate -10,31 % 1 Jahr -20,15 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Stand: 26.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,54 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,56 %. Buzzi Unicem notiert im Plus, mit +0,96 %.

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Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.