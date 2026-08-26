DAX, Abercrombie & Fitch Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
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|EASY Software
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|Myriad Uranium
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|ThyssenKrupp
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|Metaplanet
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|DroneShield
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|Copper One Resources
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|144
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|📰
|🥈
|Almonty Industries
|58
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|🥉
|Lang & Schwarz
|55
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|Viromed Medical
|38
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|37
|💬
|📰
|Deutsche Rohstoff
|29
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Abercrombie & Fitch Registered (A)
|+29,55 %
|💬
|📰
|🥈
|CanSino Biologics Registered (H)
|+23,87 %
|💬
|📰
|🥉
|Stadler Rail
|+20,66 %
|💬
|📰
|🟥
|DroneShield
|-11,66 %
|💬
|📰
|🟥
|JinkoSolar
|-12,33 %
|💬
|📰
|🟥
|Smart Eye
|-30,45 %
|📰
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EASY Software
Wochenperformance: -2,12 %
Wochenperformance: -2,12 %
Platz 1
Myriad Uranium
Wochenperformance: +36,68 %
Wochenperformance: +36,68 %
Platz 2
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +8,77 %
Wochenperformance: +8,77 %
Platz 3
Metaplanet
Wochenperformance: +40,07 %
Wochenperformance: +40,07 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -8,86 %
Wochenperformance: -8,86 %
Platz 5
Copper One Resources
Wochenperformance: +19,85 %
Wochenperformance: +19,85 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,39 %
Wochenperformance: +1,39 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +18,61 %
Wochenperformance: +18,61 %
Platz 8
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -0,52 %
Wochenperformance: -0,52 %
Platz 9
Viromed Medical
Wochenperformance: -13,51 %
Wochenperformance: -13,51 %
Platz 10
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -4,33 %
Wochenperformance: -4,33 %
Platz 11
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -13,67 %
Wochenperformance: -13,67 %
Platz 12
Abercrombie & Fitch Registered (A)
Wochenperformance: +30,95 %
Wochenperformance: +30,95 %
Platz 13
CanSino Biologics Registered (H)
Wochenperformance: +55,91 %
Wochenperformance: +55,91 %
Platz 14
Stadler Rail
Wochenperformance: +26,82 %
Wochenperformance: +26,82 %
Platz 15
DroneShield
Wochenperformance: -8,86 %
Wochenperformance: -8,86 %
Platz 16
JinkoSolar
Wochenperformance: -18,28 %
Wochenperformance: -18,28 %
Platz 17
Smart Eye
Wochenperformance: -32,57 %
Wochenperformance: -32,57 %
Platz 18
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