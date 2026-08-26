Aktien New York
Knappe Gewinne nach Preisdaten und vor Nvidia-Zahlen
- US-Börsen legen zum Handelsstart leicht zu
- Inflationsdaten bewegen die Kurse nur wenig
- Anleger warten auf Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zunächst ein wenig zugelegt. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung.
Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,05 Prozent auf 53.606 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 7.687 Zähler hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,16 Prozent auf 29.257 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes bereits am Dienstag gestiegen./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 181,7 auf Tradegate (26. August 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,64 %/+73,98 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
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Die Google-KI kann die benannten Umstände genauer erklären:
bevor wieder Beschwerden aufkommen von wegen "hier ist nix mehr los" will ich auch einen kurzen Bericht meines Tuns der letzten Tage/Wochen abgeben...😎