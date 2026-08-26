Knappe Gewinne nach Preisdaten und vor Nvidia-Zahlen

bevor wieder Beschwerden aufkommen von wegen "hier ist nix mehr los" will ich auch einen kurzen Bericht meines Tuns der letzten Tage/Wochen abgeben...😎





Anleihen:

COP habe ich nach sehr gutem Lauf 1/3 meiner Posi verkauft und Gewinne mitgenommen. Der Rest bleibt vorerst liegen. Sollte COP zum € weiter so heftig aufwerten, würde ich bei ca 1:3000 aber spätestens komplett aussteigen.

TRY habe ich komplett rausgeworfen. Das war eine Nullnummer, bei einem Bond sogar mit leichtem Verlust, ich musste feststellen, dass die Abwertung der TRY die exorbitante Verzinsung trotzdem nahezu komplett auffrisst. Bleibt aber auf der WL, späterer Wiedereinstieg nicht ausgeschlossen.

BRL hat in den letzten Tagen etwas verloren, liegt vermutlich an den anstehenden Wahlen, ich bleibe hier aber investiert. Nach wie vor bei den Fremdwährungen mein größter Posten.

KZT und MXN sind aktuell stabil mit hoher Verzinsung, bleiben auf jeden Fall erstmal im Depot.





Einzelwerte:

Ich habe etwas aufgeräumt und einige Einzelwerte rausgeworfen, u.a. den Konsumsektor... KDP, KHC und CPB sind nach kurzer Haltedauer und kleinen Kursgewinnen raus, Margendruck/Inflation/Rohstoffpreise sehe ich hier als Bremse. Ferner gefallen mir (altem Mann und Einkommensinvestor) mittlerweile Div-ETFs mit regelmäßiger Ausschüttung viel besser und lassen mich ruhiger schlafen.

Bei den BDCs habe ich CSWC rausgeworfen (im entsprechenden Faden ausführlich begründet). Die letzten Zahlen fand ich nicht gut, die Dividende ist kaum noch gedeckt, und die Bewertung mit gut 40% über dem Buchwert finde ich zu hoch.

Frei werdendes Cash und eintrudelnde Dividenden stecke ich aktuell in den JPM ETF A41W9Q um meinen US-Anteil etwas zu reduzieren, auch den IShares A40121 habe ich trotz hohem US-Anteil noch etwas zugekauft.





Bei den Minen läuft es aktuell sehr rund. Ich hatte in jüngerer Vergangenheit GoGold und Northern Star gekauft (in den entsprechenden Fäden auch kommuniziert), und Anfang dieser Woche auch bei 29€ noch ein paar Alamos Gold ins Depot gelegt. Gestern als kleinen Zock auf Silber auch ein paar wenige Impact Silver, bin mir aber nicht sicher, ob Impact eine gute Idee war.🤔 Die Minen sehe ich aber allesamt NICHT als Langfristinvestment, hier versuche ich nur die Welle mitreiten und möchte die (vermutlich guten) nächsten Q-Zahlen (also 3.Q.) abwarten, um dann den Erlös wieder in Dividendenwerte stecken.





Alles nur meine pers Meinung und keine Empfehlung zu gar nix!

Allen Investierten viel Erfolg, mögen die Kapitalerträge mit uns sein!! 😎









P.S. @ gute Reise und komm heile zurück!!! 🤠















