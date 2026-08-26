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    Berlin

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    Sensible Daten bei Cyberangriff womöglich doch betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sensible Daten könnten aus Landesnetz abfließen
    • Betroffen ist der Senatsbereich Mobilität und Umwelt
    • Umfang und Inhalt der betroffenen Daten werden geprüft
    Berlin - Sensible Daten bei Cyberangriff womöglich doch betroffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Cyberattacke auf das Berliner Landesnetz sind womöglich doch sensible Daten abgeflossen. Konkret geht es um den Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, wie die Senatskanzlei mitteilte. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch personenbezogene oder sonstige nicht-öffentliche Daten betroffen sind", hieß es. Inhalt und Umfang der betroffenen Daten werden derzeit noch geprüft.

    Noch in der vergangenen Woche hatte der Senat erklärt, nach ersten Erkenntnissen seien keine sensiblen Daten abgeflossen. Bislang war nur die Rede von Geodaten, die ohnehin im Netz frei verfügbar seien.

    Hackerangriff wurde am 14. August entdeckt

    Der Zeitpunkt des Datenabflusses lag den Angaben nach vor dem 14. August, also bevor die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz vom Landesnetz abgetrennt wurden. Der Hackerangriff war am 14. August entdeckt worden.

    "Sobald wir belastbare Erkenntnisse zum Umfang und Inhalt der Daten haben, werden wir die zuständigen parlamentarischen Gremien und Stellen informieren", erklärte Florian Hauer, Staatssekretär für Digitalisierung. "Derzeit gehen wir davon aus, dass der Angriff eingedämmt werden konnte. Die forensischen Untersuchungen und das Scanning des Landesnetzes Berlin dauern jedoch bis auf Weiteres an. Auch der IKT-Notfallstab bleibt bis auf Weiteres aktiv."/bum/DP/mis







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