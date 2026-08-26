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    GoGold beginnt mit dem Bau der vollständig finanzierten Mine Los Ricos South

    GoGold beginnt mit dem Bau der vollständig finanzierten Mine Los Ricos South
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/play/gogold-silver-and-gold-ceo-on-the-st ... freut sich, den offiziellen Baubeginn am Standort Los Ricos South in Jalisco, Mexiko, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein folgt auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2025 und die Erteilung der Projektgenehmigung durch die mexikanische Regierung im Juni dieses Jahres. Dieser rasche Fortschritt wurde unter anderem durch die Entscheidung des Unternehmens vorangetrieben, bereits 2025 mit der detaillierten technischen Planung und der Anlagenkonstruktion zu beginnen. Der erste Silber- und Goldguss ist für Juni 2028 geplant.

     

    „Wir sind vollständig finanziert und verfügen über eine solide Liquiditätsposition von 284 Millionen US-Dollar, einen starken Cashflow aus unserem Betrieb in Parral sowie keine Schulden, während wir mit dem Bau in Los Ricos South beginnen“, sagte Brad Langille, Präsident und CEO. „Die Entscheidung, frühzeitig mit der detaillierten Planung zu beginnen, hat es uns ermöglicht, einen bedeutenden Vorsprung bei Anlagen mit langen Lieferzeiten zu erlangen, was unserer Erwartung nach eine effektive Durchführung der Bauarbeiten unterstützen und uns auf Kurs für den ersten Goldguss im Juni 2028 halten wird.“

     

    Das Unternehmen gibt folgende aktuelle Informationen zu den Bau- und Planungsaktivitäten bekannt:

     

    -          Der Auftragnehmer für den Untertagebau wurde ausgewählt. Der Bau des Stollenportals ist für das 4. Quartal 2026 geplant, wobei die ersten Erschließungsarbeiten im Januar 2027 beginnen sollen.

    -          Derzeit werden zusätzliche geotechnische Bohrungen durchgeführt, um die genauen Standorte der Stollenportale und die allgemeinen Untertagebedingungen zu ermitteln. Dies wird zur weiteren Optimierung des Untertage-Abbauplans beitragen, wobei WSP Geotechnical Engineering fachliche Unterstützung leistet.

    -          Die detaillierte Anlagenplanung durch M3 und DENM Engineering ist zu etwa 85 % abgeschlossen.

    -          RMS (Responsible Mining Solutions) treibt die detaillierte Planung der Pastenverfüllungsanlage voran.

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    GoGold beginnt mit dem Bau der vollständig finanzierten Mine Los Ricos South Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/play/gogold-silver-and-gold-ceo-on-the-start-of-construction-of-the-next-primary-silver-mine-in-mexico/ – freut …
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