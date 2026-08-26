Rekordvergleich: Meta zahlt 17 Milliarden USD im Streit um Kinderschutz

Die Meta-Aktie legte in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorbörslich zu, doch nach Handelsstart verpuffte das Plus schnell wieder.

Meta Platforms beendet einen der größten Rechtsstreits seiner Geschichte mit einer Milliardenzahlung. Wie aus einer am Mittwoch eingereichten Gerichtsakte hervorgeht, willigt der Mutterkonzern von Facebook und Instagram ein, bis zu 16,68 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sein Vorgehen bei beiden Plattformen grundlegend zu ändern. Ein Richter muss der Einigung noch zustimmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Insgesamt 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vorgeworfen, seine Dienste absichtlich so gestaltet zu haben, dass Kinder und Jugendliche in eine Abhängigkeit geraten. Zudem soll der Konzern Nutzer über die Sicherheit seiner Angebote getäuscht und Daten von minderjährigen Nutzern unrechtmäßig gesammelt haben, teilweise um damit eigene KI-Modelle zu trainieren.

Meta bestreitet sämtliche Vorwürfe und betont in der Vereinbarung ausdrücklich, dass diese allein zu Vergleichszwecken geschlossen werde und kein Schuldeingeständnis darstelle.

Der Vergleich sieht konkrete Auflagen vor. Meta muss künftig tägliche Nutzungslimits einführen, die nächtliche Nutzung durch Jugendliche einschränken und den Zugang zu altersbeschränkten Inhalten strenger kontrollieren. Funktionen wie das Anzeigen von Like-Zahlen oder Beautyfilter sollen für Teenager eingeschränkt werden

Der Fall war Teil einer breiteren Klagewelle, in der Bundesstaaten, Schulbezirke und Privatpersonen Meta sowie anderen Plattformen vorwerfen, an einer landesweiten Jugend-Mental-Health-Krise beteiligt zu sein.

Vor Prozessbeginn hatte Meta erklärt, die klagenden Staaten Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey forderten Strafzahlungen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar, die Staaten selbst nannten eine Größenordnung von rund 200 Milliarden US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 492,4EUR auf Tradegate (26. August 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.





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