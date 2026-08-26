Macht Instagram süchtig?
Rekordvergleich: Meta zahlt 17 Milliarden USD im Streit um Kinderschutz
Der Social Media-Riese einigt sich mit 29 US-Bundesstaaten auf eine Zahlung von bis zu 16,7 Milliarden US-Dollar. Es ging um den Vorwurf, dass Kinder und Jugendliche süchtig von Instagram und Co. süchtig werden.
- Meta zahlt bis zu 16,68 Milliarden US-Dollar
- 29 US-Staaten werfen Meta Jugendsucht vor
- Vergleich bringt Nutzungslimits für Jugendliche
- Report: KI braucht Strom
Meta Platforms beendet einen der größten Rechtsstreits seiner Geschichte mit einer Milliardenzahlung. Wie aus einer am Mittwoch eingereichten Gerichtsakte hervorgeht, willigt der Mutterkonzern von Facebook und Instagram ein, bis zu 16,68 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sein Vorgehen bei beiden Plattformen grundlegend zu ändern. Ein Richter muss der Einigung noch zustimmen.
Die Meta-Aktie legte in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorbörslich zu, doch nach Handelsstart verpuffte das Plus schnell wieder.
Insgesamt 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vorgeworfen, seine Dienste absichtlich so gestaltet zu haben, dass Kinder und Jugendliche in eine Abhängigkeit geraten. Zudem soll der Konzern Nutzer über die Sicherheit seiner Angebote getäuscht und Daten von minderjährigen Nutzern unrechtmäßig gesammelt haben, teilweise um damit eigene KI-Modelle zu trainieren.
Meta bestreitet sämtliche Vorwürfe und betont in der Vereinbarung ausdrücklich, dass diese allein zu Vergleichszwecken geschlossen werde und kein Schuldeingeständnis darstelle.
Der Vergleich sieht konkrete Auflagen vor. Meta muss künftig tägliche Nutzungslimits einführen, die nächtliche Nutzung durch Jugendliche einschränken und den Zugang zu altersbeschränkten Inhalten strenger kontrollieren. Funktionen wie das Anzeigen von Like-Zahlen oder Beautyfilter sollen für Teenager eingeschränkt werden
Der Fall war Teil einer breiteren Klagewelle, in der Bundesstaaten, Schulbezirke und Privatpersonen Meta sowie anderen Plattformen vorwerfen, an einer landesweiten Jugend-Mental-Health-Krise beteiligt zu sein.
Vor Prozessbeginn hatte Meta erklärt, die klagenden Staaten Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey forderten Strafzahlungen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar, die Staaten selbst nannten eine Größenordnung von rund 200 Milliarden US-Dollar.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 492,4EUR auf Tradegate (26. August 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.