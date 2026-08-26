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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,08 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,07 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs technologische Fortschritte bei MOCVD-Anlagen für 2D-Materialien auf 300-mm-Wafern, GaN und Photonik sowie mögliche langfristige Wachstumschancen durch MicroLED, AR-Brillen und fortschrittliche Halbleiter. Bewertungsseitig bleibt die Deutsche Bank bei „Hold“ und 43 Euro Kursziel, obwohl der Auftragseingang für Laseranlagen im zweiten Quartal um über 80 Prozent stieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 4
    Performance 1M: -14,68 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,07 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    SAP
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 6
    Performance 1M: +30,73 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke SAP-Erholung von rund 48 Prozent, anschließende Gewinnmitnahmen und die UBS-Abstufung auf Neutral. Diskutiert werden faire Bewertung, fragile Stimmung und eine mögliche Abschwächung des Cloud-Auftragsbestands. Umstritten ist, ob KI SAPs Verkäufe und Monetarisierung bedroht oder die integrierte Unternehmenssoftware stärkt. Zudem spielen technische Sektorbewegungen und Kursziele von etwa 220–250 Euro eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,48 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Evotec-Aktie und kurzfristige Trading-Chancen. Einige sehen nach kleinen Erholungen weiteres Abwärtspotenzial und verweisen auf den langfristigen Kursverfall von etwa 43 auf 3 Euro. Diskutiert werden außerdem Zweifel, ob der Markt den CEO-Aussagen bis 2027 vertraut, die Handelbarkeit größerer Beteiligungen, mögliche Marktmanipulation sowie unbelegte Befürchtungen zu Verkäufen durch Vorstand und Aufsichtsrat. Andere favorisieren Abwarten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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