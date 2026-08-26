Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs technologische Fortschritte bei MOCVD-Anlagen für 2D-Materialien auf 300-mm-Wafern, GaN und Photonik sowie mögliche langfristige Wachstumschancen durch MicroLED, AR-Brillen und fortschrittliche Halbleiter. Bewertungsseitig bleibt die Deutsche Bank bei „Hold“ und 43 Euro Kursziel, obwohl der Auftragseingang für Laseranlagen im zweiten Quartal um über 80 Prozent stieg.