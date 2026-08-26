Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: +13,19 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +30,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: +3,99 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: +8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: +6,79 %