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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das neue Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro und dessen mögliche kursstützende Wirkung. Diskutiert werden ein Ausbruch über 34 Euro sowie Kursziele von 36–40 Euro. Unterstützend wirken starke Halbjahreszahlen, steigende Gewinnperspektiven und die als niedrig eingeschätzte Bewertung. Langfristig wird deutliches Kurspotenzial gesehen. Zudem wird der mögliche fundamentale Nutzen der Google-Cloud-KI erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    argenx
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,19 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    SAP
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 3
    Performance 1M: +30,73 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke SAP-Erholung von rund 48 Prozent, anschließende Gewinnmitnahmen und die UBS-Abstufung auf Neutral. Diskutiert werden faire Bewertung, fragile Stimmung und eine mögliche Abschwächung des Cloud-Auftragsbestands. Umstritten ist, ob KI SAPs Verkäufe und Monetarisierung bedroht oder die integrierte Unternehmenssoftware stärkt. Zudem spielen technische Sektorbewegungen und Kursziele von etwa 220–250 Euro eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,99 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,04 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Korrektur der Rheinmetall-Aktie vom 52-Wochen-Hoch bei rund 2.008 auf etwa 1.116 Euro. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, hohe Bewertung und Erwartungen sowie die Suche nach einer charttechnischen Bodenbildung – mit dem Risiko weiterer Rücksetzer. Langfristig gelten Auftragslage und Rüstungsausgaben als Fundament, wobei die Umsetzung in Umsatz und Gewinn Zeit benötigt. Ein möglicher Ukraine-Frieden wird als kurzfristiges Kursrisiko gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    UniCredit
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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