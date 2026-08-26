Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das neue Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro und dessen mögliche kursstützende Wirkung. Diskutiert werden ein Ausbruch über 34 Euro sowie Kursziele von 36–40 Euro. Unterstützend wirken starke Halbjahreszahlen, steigende Gewinnperspektiven und die als niedrig eingeschätzte Bewertung. Langfristig wird deutliches Kurspotenzial gesehen. Zudem wird der mögliche fundamentale Nutzen der Google-Cloud-KI erörtert.