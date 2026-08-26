Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 26.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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voestalpine
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 1
Performance 1M: -1,12 %
Performance 1M: -1,12 %
Andritz
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 2
Performance 1M: +5,06 %
Performance 1M: +5,06 %
PORR
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 3
Performance 1M: +6,77 %
Performance 1M: +6,77 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
Palfinger
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 5
Performance 1M: -6,85 %
Performance 1M: -6,85 %
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