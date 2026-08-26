ROUNDUP
Widerspenstiger Nachbar - Kanada legt sich mit Trump an
- Kanada und USA überziehen sich mit hohen Zöllen
- Kanadas Regierung wirft Trump Eskalation vor
- Millionen Jobs hängen vom Handel beider Länder ab
OTTAWA (dpa-AFX) - "Kiss my ass" - Doug Ford braucht derzeit nicht viele Worte, um seinem Ärger über Donald Trump Luft zu machen. Der Regierungschef der wirtschaftsstärksten kanadischen Provinz Ontario nennt den US-Präsidenten einen "Diktator", einen "Verlierer" und den "König der Bankrotte". Ford ist mit seinem Trotz gegenüber dem mächtigen Nachbarn nicht allein.
Seit dem Scheitern der Handelsgespräche Ende vergangener Woche ist der Streit eskaliert. Die Vereinigten Staaten verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar - darunter etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada verhängte daraufhin Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland in etwa gleicher Höhe. Die Gegenmaßnahmen sollen insbesondere auf Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik angewendet werden.
Eskalation nach zahlreichen Drohungen aus den USA
"Unsere bevorzugte Lösung war ein Abkommen, das beiden Ländern zugutekommt. Wir glauben nach wie vor, dass dies möglich ist. Aber in der Zwischenzeit warten wir nicht tatenlos auf einen Anruf", erklärte der kanadische Handelsminister Dominic LeBlanc.
Die Spannungen schwelen schon lange. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit überzieht Trump den Nachbarn immer wieder mit Vorwürfen und Provokationen - vom Vorwurf, Kanada unternehme zu wenig gegen den Schmuggel von Fentanyl in die USA, bis zur wiederholten Drohung, das Land zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Erst am Montag nannte US-Vizepräsident JD Vance Kanada einen "State" statt ein Land und sprach anschließend von einem "freudschen Versprecher".
Doch nun ist der Konflikt auf einem neuen Niveau angekommen: Der kanadische Premierminister Mark Carney warf den USA vor, kanadische Schlüsselindustrien wie die Automobil-, Stahl- und Aluminiumindustrie "zerstören" wollen. Erst am Montag hatte Trump mit einer Erhöhung der Importabgaben für Autos, große und kleine Lastwagen, Autoteile und Stahl auf 50 Prozent ab dem 1. Januar 2027 gedroht.
85 Prozent aller aus Kanada exportierten Autos gingen 2024 in die Vereinigten Staaten. Trump begründet seine Zölle unter anderem damit, dass Kanada die Vereinigten Staaten seit Jahren "ausbeute". Er behauptete, dass sein Land nicht auf den Handel mit dem Nachbarn angewiesen sei. Laut US-Zensus ist Kanada derzeit der zweitgrößte Handelspartner der USA.
Millionen Jobs hängen an Beziehungen der Nachbarländer
Besonders eng sind die beiden Länder im Energiesektor miteinander verflochten. Kanada ist der mit Abstand wichtigste ausländische Lieferant von Rohöl für die USA. Auch Erdgas und Strom fließen über die gemeinsame Grenze. In beiden Ländern hängen Millionen von Jobs an dem Handel der beiden Länder.
Vor dem Hintergrund drohte Doug Ford aus Ontario mit Einschränkungen bei der Stromversorgung der USA aus Kanada und dem Zugang zu kritischen Rohstoffen. Die Provinz liefert Strom in die US-Bundesstaaten New York, Michigan und Minnesota.
Für Premierminister Carney ist die Krise auch eine Bewährungsprobe: Der frühere Zentralbankchef wirbt immer wieder dafür, dass sich sogenannte Mittelmächte gemeinsam dem wirtschaftlichen Druck von Großmächten entgegenstellen und angesichts neuer Machtwirklichkeiten neue Allianzen schmieden müssten. Souveränität eines Landes sei zunehmend abhängig von der Fähigkeit eines Landes, dem Druck standzuhalten, argumentiert er.
Ob Kanada mit seinem Dagegenhalten einen Domino-Effekt bewirken kann, ist nicht sicher. Experten sind sich uneinig darüber, ob Gegenzölle der richtige Weg sind, sich den USA entgegenzustellen. Gemeinsam mit den Vergeltungszöllen verkündete die kanadische Regierung Unterstützungsmaßnahmen für die betroffene Industrie in Höhe von 7,5 Milliarden kanadischen Dollar.
Die Zeichen stehen weiter auf Eskalation
In Kanada stellt man sich auf kein baldiges Ende des Konflikts mit Trumps Regierung ein. "Wissen Sie, sehr kluge Leute haben gesagt, dass man mit einem schlechten Menschen kein gutes Geschäft machen kann. Und ich denke, diese Regel gilt auch hier", sagte Web Kinew, Premierminister aus der kanadischen Provinz Manitoba. "Er hat noch zwei Jahre im Amt. Wir sollten darauf vorbereitet sein, uns zwei Jahre lang mit ihm auseinanderzusetzen, und dann kehrt hoffentlich die Vernunft nach Amerika zurück."
Auf eine Deeskalation deutet auch nichts aus Washington hin. Es gebe zunächst keinen neuen Termin für Verhandlungen, hieß es. Trump hatte am Dienstag die Umbenennung des Lake Ontario, durch den die Grenze zwischen den USA und Kanada verläuft, in "Lake America" ins Spiel gebracht. Er rechne nicht mehr damit, in Zukunft nennenswerte Geschäfte mit Ontario zu tätigen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./apo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie
Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 11,93 auf Tradegate (26. August 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um -0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 46,71 Mrd..
Ford Motor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
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IN SPANIEN MULTI-ENERGY-FAHRZEUGE DER NÄCHSTEN GENERATION
ZU PRODUZIEREN
• Die globalen Automobilhersteller planen die Gründung eines Produktions-Joint-
Ventures im Ford-Werk in Valencia (Spanien), um durch die Bündelung von
Kapazitäten und eine optimale Werksauslastung gemeinsam Fahrzeuge der Marken
Ford und Geely zu bauen
• Die Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Geschäftsgrundsätzen
basiert, sichert die Zukunft des Werks in Valencia, sorgt für langfristige Stabilität und
schafft das Potenzial für künftiges Beschäftigungswachstum im Bereich der
Hightech-Fertigung
• Das Joint Venture trägt den neuen Gegebenheiten des europäischen Marktes
Rechnung – dem intensiven globalen Wettbewerb, dem unerbittlichen Kostendruck
und den immer strengeren Vorschriften – und versetzt das Werk in Valencia in die
Lage, nach den sich in der Branche abzeichnenden neuen Kostenmaßstäben zu
produzieren
• Das Werk in Valencia wird eine neue Generation emissionsarmer und
emissionsfreier Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und den Kunden
ein herausragendes Technologieerlebnis bieten
• Das Joint Venture soll voraussichtlich einen völlig neuen Multi-Energy-Crossover für
Ford sowie ein neues Modell der Bronco-Familie und zwei elektrische SUVs von
Geely produzieren; die Produktion soll 2028 anlaufen. Die Produktion des Kuga läuft
unterbrechungsfrei weiter
• Die Zusammenarbeit beschleunigt die Expansion von Geely Auto in Europa und
unterstützt die Produktoffensive von Ford, bis 2029 fünf neue Fahrzeuge in die
europäischen Showrooms zu bringen
Automobile Holdings (im Folgenden „Geely Auto") gaben heute eine Vereinbarung
zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Joint Ventures (JV) am Ford-
Produktionsstandort in Valencia, Spanien, bekannt.
Das neue Joint Venture wird Multi-Energy-Pkw der Marken Ford und Geely für den
europäischen Markt produzieren und damit den europäischen Autofahrern eine
größere Auswahl und einen höheren Mehrwert bieten.
In Europa spielt sich derzeit einer der härtesten Wettbewerbskämpfe der globalen
Automobilindustrie ab. Verschärfte Vorschriften, hohe Betriebskosten und eine
neue Generation globaler Wettbewerber haben die Maßstäbe der Branche in Bezug
auf Herstellungskosten, Fahrzeugtechnologie und Softwareerfahrung neu definiert.
Durch die Bündelung der Produktionsmengen werden Ford und Geely die Kapazität
des Werks in Valencia optimal auslasten und die Kosten für jedes dort gebaute
Fahrzeug senken. So bleiben sie im Rahmen dieses sich entwickelnden
Kostenstandards wettbewerbsfähig, liefern gleichzeitig Multi-Energy-Fahrzeuge von
Weltklasse und stärken dabei die lokale Wirtschaft in Valencia.
Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird das Joint Venture im ersten
Halbjahr 2027 den Betrieb aufnehmen; die ersten Neufahrzeuge sollen 2028 vom
Band laufen. Das Werk in Valencia wird in der Übergangszeit weiterhin den Ford
Kuga produzieren.
„Dieses Joint Venture mit Ford in Europa spiegelt unser Engagement für eine offene,
kooperative Produktentwicklung als Teil unserer Wachstumsstrategie wider und
vertieft unsere lokale Präsenz sowie unser Engagement für die Kunden in Europa",
sagte Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. „Wir sind bestrebt, Fahrzeuge
anzubieten, für die sich europäische Kunden aufgrund ihrer Vorzüge entscheiden:
aufgrund branchenführender Ausstattungsmerkmale, aufgrund hoher Qualität und
aufgrund ihres aktiven Beitrags zu einer grünen Zukunft Europas. Einfach
ausgedrückt: Wir bauen Autos in Europa, für Europa, gemeinsam mit einem
vertrauenswürdigen Partner.“
Die Partnerschaft zwischen Ford und Geely basiert auf Vertrauen und Respekt, die
bis ins Jahr 2010 zurückreichen, als Ford Volvo Cars an Geely verkaufte und
beobachten konnte, wie das Unternehmen die Marke schützte und wiederbelebte.
Beide Unternehmen teilen das Bekenntnis zu Qualität, kosteneffizienter
Beschaffung und kontinuierlicher Verbesserung sowie die Überzeugung, dass
Kunden ihren eigenen Weg durch die Energiewende selbst wählen können.
Valencia wird zum Vorreiter für CO₂-arme Mobilität
Das Joint Venture wird das Ford-Werk in Valencia – das bereits heute zu den
produktivsten und modernsten Werken Europas zählt und über eine potenzielle
Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen verfügt – in einen gemeinsamen
Hightech-Produktionsstandort umwandeln, der darauf ausgelegt ist, im Rahmen
des neuen globalen Kostenstandards der Branche wettbewerbsfähig zu sein. Das
Werk nimmt seit seiner Eröffnung im Jahr 1976 eine Vorreiterrolle auf dem
europäischen Markt ein. Damals wurde dort der ursprüngliche Ford Fiesta gebaut –
Fords erstes weltweit vertriebenes Fahrzeug mit Frontantrieb, das sich als großer
Erfolg erwies. Ford war der erste nicht-spanische Automobilhersteller, der in
Valencia produzierte. Dies war der Beginn einer Partnerschaft mit Spanien und
seinen Menschen, die bis heute ungebrochen ist.
Im Rahmen der vorgeschlagenen Eigentümerstruktur wird Ford 66 % des neuen
Unternehmens halten und Geely Auto 34 %.
Attraktive Modellpalette
„Seit fast 50 Jahren werden in Valencia einige der beliebtesten Autos unserer
Geschichte gebaut, und nun wird dieses Team dazu beitragen, unsere Zukunft zu
gestalten", sagte Jim Baumbick, Präsident von Ford in Europa. „Deshalb bauen wir
gemeinsam mit einem kompetenten Partner wie Geely Auto ein flexibles,
kosteneffizientes Produktionssystem auf. Gemeinsam können wir ein erstklassiges
Werk mit hervorragenden Mitarbeitern voll auslasten und den neuen
Kostenmaßstab der Branche erfüllen. All dies ist Teil der Vision von Ford,
europäischen Autofahrern ein aus dem Rallyesport stammendes Fahrverhalten,
echte Geländegängigkeit und Multi-Energy-Technologie mit der unverwechselbaren
DNA von Ford zu bieten.“
Das Joint Venture wird das Know-how in den Bereichen Technik, Fertigung und
Entwicklung von zwei der weltweit führenden Automobilhersteller bündeln, um
sowohl von Ford als auch von Geely hergestellte emissionsarme und emissionsfreie
Personenkraftwagen zu bauen. Die Fahrzeuge werden speziell auf europäische
Autofahrer zugeschnitten sein und ihnen eine Auswahl an Antriebstechnologien
sowie herausragende digitale Erlebnisse bieten.
Ford Modelle:
• Der beliebte Ford Kuga: Die Produktion des Ford Kuga – eines der
beliebtesten Plug-in-Hybridfahrzeuge Europas – wird in Valencia ohne
Unterbrechung fortgesetzt.
• Ein robuster neuer Bronco: In Valencia wird zudem ein neues Modell der
weltweiten Bronco-Familie produziert – ein robuster, kompakter und
abenteuertauglicher SUV, der speziell für europäische Straßen konzipiert ist
und dessen Produktion 2028 anlaufen soll.
• Ein komplett neuer Crossover: Ein von Ford designter und gemeinsam mit
Geely entwickelter Multi-Energy-Crossover für Familien wird 2028 auf den
Markt kommen. Das Fahrzeug, das mit den für Ford typischen technischen
Stärken und der charakteristischen Fahrdynamik ausgestattet ist, ist Teil
einer ehrgeizigen Produktoffensive, in deren Rahmen bis 2029 fünf neue
Multi-Energy-Fahrzeuge in Europa eingeführt werden sollen.
Geely Modelle:
• Elegante Elektro-SUVs: Geely Auto plant, im Werk in Valencia zwei Elektro-
SUVs zu produzieren, um seine Ausrichtung auf den europäischen Markt und
seine Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben. Die ersten Modelle
der Marke Geely, die im Rahmen dieses Joint Ventures hergestellt werden,
sollen 2028 vom Band laufen.
Das Joint Venture unterstützt die internationale Expansion von Geely Auto,
nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 474.228 Fahrzeuge im Ausland
verkauft hat, und treibt gleichzeitig Fords Strategie voran, durch Partnerschaften in
Europa Schnelligkeit, Effizienz und Größenvorteile zu erzielen.
„Diese Partnerschaft zeigt, wie Automobilhersteller die industrielle Basis Europas
stärken, aber wir können das nicht alleine schaffen“, sagte Jim Baumbick. „Was wir
in Valencia mit der kontinuierlichen Unterstützung der spanischen Zentral- und
Regionalregierungen erreicht haben, ist ein Musterbeispiel für eine öffentlich-
private Partnerschaft, das Maßstäbe für den Rest Europas setzt.“
Über Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn,
Michigan, das sich dafür einsetzt, eine bessere Welt zu schaffen, in der jeder Mensch
sich frei bewegen und seine Träume verwirklichen kann. Der Ford+ Plan des
Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung kombiniert bestehende Stärken, neue
Fähigkeiten und ständige Beziehungen zu Kunden, um die Kundenerlebnisse zu
bereichern und deren Loyalität zu vertiefen. Ford entwickelt und liefert innovative,
unverzichtbare Ford-Trucks, SUVs, Nutzfahrzeuge und Pkw sowie Lincoln-
Luxusfahrzeuge und vernetzte Dienste. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die
freie Wahl über drei kundenorientierte Geschäftssegmente: Ford Blue, das ikonische
benzinbetriebene und Hybridfahrzeuge entwickelt; Ford Model e, das software basierte
Elektrofahrzeuge entwickelt, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse für alle Kunden
definiert; und Ford Pro, das gewerblichen Kunden hilft, ihre Geschäfte mit auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeugen und Dienstleistungen zu transformieren und
zu erweitern. Darüber hinaus bietet Ford Finanzdienstleistungen über die Ford Motor
Credit Company an. Ford beschäftigt weltweit etwa 168.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen über das Unternehmen sowie seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter corporate.ford.com Kontakt für Medien:
Dirk Ellenbeck, Ford in Europe
M: +49 171 301 4900
dellenb2@ford.com
Über Geely Auto Group
Hangzhou, China. Als Teil der Zhejiang Geely Holding Group entwickelt und produziert
die Geely Auto Group Personenkraftwagen unter den Marken Geely, Lynk & Co und
Zeekr.