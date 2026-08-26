DAX mit dem nächsten Tagesplus – Vor Nvidia-Bilanz überwiegt der Optimismus

Unterstützung bekommt der Markt von den weiter rückläufigen Rohölpreisnotierungen und damit abnehmenden Inflationssorgen. Das nahm auch den heutigen Aussagen zu weiteren potenziellen Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank etwas den Wind aus den Segeln. Denn die Energiepreise wirken insbesondere über Zweitrundeneffekte stark nach und bereiten deshalb einigen europäischen Geldpolitikern Sorgen.

Insgesamt aber ist der Optimismus vor dem Event der Woche größer als die Angst vor Enttäuschungen. Nur so ist es zu erklären, dass sich auch der DAX Schritt für Schritt und Tag für Tag weiter nach oben kämpfen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Fokus bei den Einzelwerten standen heute die Aktien von Qiagen, die wegen erneuter Übernahmespekulationen gesucht wurden. Die abnehmende Konjunkturunsicherheit und die sich abzeichnende Entspannung im Nahen Osten über die Energiepreise ließen zudem Banken und Finanzwerte wieder attraktiv erscheinen. Auf der Verliererseite finden sich die Aktien des Indexschwergewichts SAP, die nach einer Analystenabstufung heute unter Verkaufsdruck standen.

Mit den Quartalszahlen von Nvidia steht am Abend der nächste Rally-Test im Kalender und das dürfte ein dickes Brett werden. Umsatz und Gewinn sollten zwar tendenziell am oberen Ende der Erwartungen veröffentlicht werden. Aber die Frage ist, ob allein das schon reicht, um die Stimmung im Halbleitersektor weiter zu stimulieren, und wie sich der Markt für Rechenzentren nach Meinung des Nvidia-CEOs Huang zukünftig entwickeln wird.

Danach dürften viele Anleger ihre Entscheidungen treffen, wie sie in den kommenden Monaten in diesem Sektor investieren. Etliche Sektoren wie Halbleiter, Bau und Energie haben zuletzt stark profitiert und die Aktienmärkte auf immer neue Rekorde getrieben. Nun muss sich zeigen, ob die Annahmen noch Gültigkeit besitzen und wie hoch die Dynamik in den Sektoren bleibt.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

