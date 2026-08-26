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    Autonome Lkw

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    AMD-Deal bringt diese KI-Aktie ins Rollen: +5 Prozent zum Start

    Kodiak kooperiert mit AMD und integriert EPYC-Prozessoren in seine neue Lkw-Plattform. Die Aktie steigt, doch hohe Verluste bleiben ein Risiko.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kodiak integriert AMD-EPYC in autonome Lkw
    • Gen7 liefert 50 Prozent mehr Rechenleistung
    • Hohe Verluste belasten trotz steigender Aktie
    • Report: KI braucht Strom
    Autonome Lkw - AMD-Deal bringt diese KI-Aktie ins Rollen: +5 Prozent zum Start
    Foto: OpenAI

    Kodiak Robotics arbeitet künftig mit AMD bei der Entwicklung seiner Technologie für autonome Lkw zusammen. Das Unternehmen will AMDs EPYC-Prozessoren in seine Plattform der siebten Generation integrieren. Die Prozessoren sollen bei der Verarbeitung der umfangreichen Sensordaten zum Einsatz kommen. Dazu gehören Informationen von LiDAR-Systemen, Kameras und Radar. Die Rechenleistung wird unter anderem für Sensorverarbeitung, Lokalisierung und die Planung der Fahrtroute benötigt. Die neue Gen7-Plattform soll dabei rund 50 Prozent mehr Rechenleistung als die Vorgängergeneration bieten.

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    Für AMD bedeutet die Kooperation einen weiteren Einsatzbereich für seine EPYC-Prozessoren außerhalb klassischer Rechenzentren. Der Chipkonzern ist damit an der technischen Infrastruktur für autonome Fahrsysteme beteiligt, während Kodiak die Software und das Gesamtsystem für den fahrerlosen Betrieb entwickelt. Kodiak setzt seine Technologie derzeit unter anderem im Permian Basin in Texas und New Mexico ein. Dort fahren bereits autonome Lkw ohne Fahrer in der Kabine. Ende Juni waren 35 kundeneigene fahrerlose Lkw im Einsatz. Die Fahrzeuge absolvierten nach Unternehmensangaben mehr als 40.000 bezahlte Betriebsstunden. Noch in diesem Jahr will Kodiak auch fahrerlose Lkw auf öffentlichen Straßen einsetzen.

    Auch die Expansion läuft bereits. Mit Atlas Energy Solutions soll die Flotte fahrerloser Lkw bis Mitte 2027 auf 100 Fahrzeuge wachsen. Zudem führt Kodiak autonome Frachttransporte mit Roehl Transport zwischen Dallas und Houston durch. Im August erhielt das Unternehmen außerdem eine Genehmigung für Tests schwerer autonomer Fahrzeuge in Kalifornien – zunächst noch mit Sicherheitsfahrer. Für Anleger bleibt die finanzielle Entwicklung entscheidend. Im zweiten Quartal erzielte Kodiak lediglich 3,5 Millionen US-Dollar Umsatz und verbuchte einen Nettoverlust von 37,7 Millionen US-Dollar. Ende Juni verfügte das Unternehmen über 151,1 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren.

    Die Technologie befindet sich damit zwar zunehmend im kommerziellen Einsatz, das Geschäftsmodell steht jedoch noch am Anfang. Kodiak muss die Zahl der Fahrzeuge und bezahlten Fahrten deutlich steigern, um den hohen Kapitalbedarf langfristig zu rechtfertigen. Ob und wann sich daraus ein profitables Geschäft entwickelt, bleibt abzuwarten.

    Die Aktie von Kodiak AI ist am Mittwoch auf Tradegate 5,18 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 3,41 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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