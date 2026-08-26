Moderna Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 26.08.2026

Die Moderna Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,57 % auf 126,44€. Damit verliert die Aktie -8,89 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,67 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +229,59 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +148,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +184,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +432,06 % gewonnen.

Während Moderna deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +148,77 % 1 Monat +184,37 % 3 Monate +229,59 % 1 Jahr +517,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 17:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Moderna-Rally mit hohen Handelsvolumina und ein offenbar höheres, inzwischen branchenübliches Bewertungsniveau. Als Kurstreiber gelten positive Phase-3-Daten zu Intismeran und die Aussicht auf weitere Onkologie-Umsätze. Gleichzeitig stieg die Short-Position auf rund 52,8 Mio. Aktien; zeitweise waren kaum Leihaktien verfügbar. Kritiker halten Moderna gegenüber BioNTech trotz geringerer Liquidität für überbewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,66 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Die Moderna-Aktie hat seit ihrem lokalen Tief bei 22,28 US-Dollar am 17. November 2025 eine spektakuläre Rallye hingelegt. In rund neun Monaten vervielfachte sich der Kurs um etwa +686%. Damit hat Moderna einen außergewöhnlichen Aufwärtsimpuls vollzogen – nun stellt sich die Frage, ob die Rallye weiterlaufen kann oder nach dem enormen Kursanstieg eine größere Verschnaufpause […] The post Moderna-Aktie mit +686% – wie weit geht die Rallye? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,36 %. Novavax notiert im Minus, mit -2,48 %. BioNTech verliert -2,30 %

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.