OpenAI greift NVIDIA an – mit einem eigenen Chip

OpenAI will bei der Künstlichen Intelligenz nicht länger nur auf die Chips anderer Hersteller setzen. Mit "Jalapeño" hat der ChatGPT-Entwickler seinen ersten eigenen Chip für die Verarbeitung von KI-Anfragen entwickelt. Erste Tests zeigen deutliche Vorteile bei Geschwindigkeit und Energieeffizienz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

OpenAI hat Jalapeño mit den öffentlich verfügbaren Modellen GPT-OSS 120B, DeepSeek R1 und Kimi K2.5 1T getestet. Im Vergleich zu anderen kommerziell verfügbaren KI-Systemen erreichte der Chip je nach Modell eine 1,5- bis 1,9-mal höhere Leistung pro Watt. Gleichzeitig lag die Ende-zu-Ende-Latenz 1,7- bis 3,6-mal niedriger.

Bei besonders interaktiven Anwendungen fiel der Vorsprung noch größer aus. Hier erreichte Jalapeño eine 2,1- bis 4,1-mal höhere Leistung. Beim besonders großen Modell Kimi K2.5 1T lag die Leistung pro Watt laut OpenAI rund 1,5-mal höher, während die Latenz um den Faktor 3,4 niedriger war.

Für die Tests nutzte OpenAI den öffentlichen Benchmark InferenceX von SemiAnalysis. Dabei wurde nicht nur die maximale Chip-Leistung betrachtet. Entscheidend war, wie viel nutzbare KI-Arbeit ein System bei einem bestimmten Energieverbrauch erledigen kann.

OpenAI entwickelt Hardware und Software gemeinsam

Der Chip ist Teil einer größeren Strategie. OpenAI will Modelle, Software, Speicher, Netzwerke und Hardware enger aufeinander abstimmen. Dadurch sollen Datenbewegungen reduziert und Verzögerungen bei der Verarbeitung minimiert werden.

Auch Künstliche Intelligenz selbst half bei der Entwicklung. Laut OpenAI dauerte es von den ersten Entwürfen bis zur Fertigung des Chips nur 9 Monate. KI-Modelle unterstützten unter anderem bei Design, Optimierung und Tests.

Besonders interessant: Mit Codex und GPT-Astra brachte das Entwicklerteam drei weitere Modelle innerhalb von zwei Monaten auf eine hohe Leistung auf Jalapeño. Bei ausgewählten Bausteinen von GPT-OSS waren die von KI erzeugten Implementierungen laut OpenAI 1,5- bis 1,8-mal schneller als Lösungen menschlicher Experten.

Start noch in diesem Jahr

OpenAI will Jalapeño bis Ende des Jahres in der eigenen Recheninfrastruktur einsetzen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen bereits an den nächsten Generationen. Gen 2 befindet sich laut OpenAI in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, während Gen 3 bereits Gestalt annimmt.

Auf Chips von NVIDIA und anderen Partnern will OpenAI trotzdem weiterhin setzen. Der eigene Chip soll die vorhandene Infrastruktur ergänzen und helfen, die stark steigende Nachfrage nach KI-Leistung effizienter zu bedienen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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