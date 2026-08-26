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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 26.08.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Wachstum schwächt sich im zweiten Quartal ab
    • US-Aufträge langlebiger Güter steigen stärker
    • Wohnungsbau bremst deutsche Konjunktur deutlich
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 26.08.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/USA: Wirtschaftswachstum schwächt sich wie erwartet ab

    WASHINGTON - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Frühjahr wie erwartet abgeschwächt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,1 Prozent gewachsen.

    USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet

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    WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um 0,5 Prozent gestiegen.

    USA: Private Einkommen steigen überraschend stark

    WASHINGTON - In den USA sind die privaten Einkommen stärker gestiegen als erwartet. Im Juli legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt wie bereits im Monat zuvor mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

    ROUNDUP/Studie: 1,35 Millionen fehlende Wohnungen bremsen Wachstum

    BERLIN - Der Einbruch beim Wohnungsbau zwischen 2023 und 2025 hat einer Studie zufolge die gesamte Konjunktur in Deutschland gebremst. 2025 seien bundesweit rund 84.600 Wohnungen weniger gebaut worden als zwei Jahre zuvor, heißt es im sogenannten Bau-Monitor 2026. Allein für den Bau bedeute das binnen zwei Jahren einen Netto-Umsatzverlust von rund 26,9 Milliarden Euro. Das Bruttoinlandsprodukt sei um 0,6 Prozentpunkte geringer ausgefallen, die Steuereinnahmen um rund sieben Milliarden Euro niedriger.

    Merz sieht wirtschaftliche Erholung in Deutschland

    NEUHARDENBERG - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland. "Wir haben drei Jahre der Rezession hinter uns und nun wachsen wir wieder", sagte der CDU-Vorsitzende nach der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. "Volle Konzentration auf Wachstum", sagte Merz.

    Bundesbank: Wero und digitalen Euro verzahnen

    FRANKFURT - Für mehr europäische Unabhängigkeit beim digitalen Bezahlen sollten aus Sicht der Bundesbank die europäische Paypal -Alternative Wero und der digitale Euro miteinander verzahnt werden. "Denkbar wäre beispielsweise, den digitalen Euro in die Wero Wallet zu integrieren", sagte Bundesbank-Vorstand Lutz Lienenkämper in Frankfurt bei einem Symposium der Deutschen Bundesbank zum Zahlungsverkehr. "Das könnte die Reichweite europäischer Zahlungsangebote erhöhen und dazu beitragen, dass neue Lösungen nicht nebeneinanderstehen, sondern nahtlos zusammenwirken."

    ROUNDUP: Widerspenstiger Nachbar - Kanada legt sich mit Trump an

    OTTAWA - "Kiss my ass" - Doug Ford braucht derzeit nicht viele Worte, um seinem Ärger über Donald Trump Luft zu machen. Der Regierungschef der wirtschaftsstärksten kanadischen Provinz Ontario nennt den US-Präsidenten einen "Diktator", einen "Verlierer" und den "König der Bankrotte". Ford ist mit seinem Trotz gegenüber dem mächtigen Nachbarn nicht allein.

    Berlin: Sensible Daten bei Cyberangriff womöglich doch betroffen

    BERLIN - Bei der Cyberattacke auf das Berliner Landesnetz sind womöglich doch sensible Daten abgeflossen. Konkret geht es um den Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, wie die Senatskanzlei mitteilte. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch personenbezogene oder sonstige nicht-öffentliche Daten betroffen sind", hieß es. Inhalt und Umfang der betroffenen Daten werden derzeit noch geprüft.

    ROUNDUP 2/Koalition: Keine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke

    BERLIN/NEUHARDENBERG - Eine mögliche Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Light- und Zero-Getränke mit Süßungsmitteln ist nach Angaben der Koalitionsspitzen vom Tisch. "Ich halte das für Quatsch", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach der Kabinettsklausur im brandenburgischen Neuhardenberg. "Es wird keine Steuer geben auf nicht-zuckerhaltige Getränke." Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, er könne dies eins zu eins unterstreichen, und betonte mit Blick auf die prinzipiell vereinbarte Einführung der Steuer: "Über dieses Thema gibt es keinen Streit. Punkt."

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 11,93 auf Tradegate (26. August 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 45,42 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Übernahme PayPals durch Stripe oder Amazon. Diskutiert werden Offerten von etwa 70 bis 100 USD je Aktie, wobei 80 USD teils als Untergrenze und 90–100 USD als fairer Übernahmepreis gelten. Skeptiker verweisen auf schwaches Wachstum und eine spekulationsbedingt erhöhte Bewertung. Befürworter sehen erhebliches Aufwärtspotenzial, starke Marktanteile und operative Hebel. Charttechnisch wird ein weiterer Anstieg erwartet; zudem werden Dividende und günstige Bewertung thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

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