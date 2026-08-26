Millennial Potash meldet eine robuste Kalimineralisierung in BA-006 in Küstennähe, wobei neue Kalizyklen durchteuft wurden und die Kalimineralisierung auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun nach Südwesten erweitert wurde

26. August 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrung BA-006 im nördlichen Zielgebiet seines Kaliprojekts Banio in Gabun fertiggestellt wurde. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde die Bohrung BA-006 bis in eine Tiefe von 674 m niedergebracht; sie durchteufte die evaporitführende Salzsequenz von etwa 332 m bis zur Bohrlochsohle und ist zur Tiefe offen. Innerhalb der Salzsequenz durchteufte BA-006 eine etwa 80 m mächtige Kalimineralisierung in Flözen, die durch Wechsellagerungen von Carnallit und Halit gekennzeichnet sind.

Farhad Abasov, Chairman von Millennial, erklärte: „Millennial ist begeistert, ein weiteres äußerst erfolgreiches Bohrergebnis auf dem Kaliprojekt Banio bekannt zu geben. Die Ergebnisse dieser Bohrung sind in vielerlei Hinsicht von Bedeutung:

1) Die Bohrung BA-006 war die erste Bohrung, die in der Nähe des neu erworbenen Konzessionsgebiets näher an der Küste, südwestlich der bisherigen Bohrungen, niedergebracht wurde.

2) Die Bohrung hat erneut einen bedeutenden Abschnitt mit Wechsellagerungen von Carnallit und Halit bestätigt, einschließlich zahlreicher mächtiger Carnallit-Kali-Flöze mit einer kumulativen Kalimineralisierung von insgesamt etwa 80 m.

3) Diese neue Bohrung erweitert die Grundfläche des bekannten Kalivorkommens deutlich nach Südwesten hin über das Gebiet der aktuellen Mineralressourcenschätzung („MRE“) hinaus.

4) Dies ist ein strategisch wichtiges Gebiet für das Unternehmen, da es näher an der Küste und näher am geplanten Standort für den Tiefwasserhafen liegt.

5) Es ist wichtig, anzumerken, dass diese Bohrung die Zyklen IX und X durchteuft hat, die zuvor auf dem Projekt noch nicht beobachtet worden waren, was auf potenzielle zusätzliche Kaliflöze im Westen hindeutet.

6) Die Mineralisierung ist in der Tiefe offen, was darauf hindeutet, dass wir über ein noch größeres Potenzial zur Erweiterung der Ressource verfügen. Wir freuen uns darauf, die detaillierte Protokollierung und Probenahme dieser Kalihorizonte abzuschließen und die entsprechenden Analyseergebnisse zu erhalten. Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird eine aktualisierte MRE erstellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) bilden wird. Die DFS verläuft weiterhin planmäßig und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.“

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