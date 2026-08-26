Straße von Hormus
Ölpreis klettert wieder nach Einigung zwischen Iran und Oman
Die Ölpreise haben sich am Mittwoch von ihren Tagestiefs erholt, nachdem der Iran erklärt hatte, mit dem Oman eine Vereinbarung über die Straße von Hormus getroffen zu haben.
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- Gemeinsame Kontrolle über Hormus geplant
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Iran und Oman hätten sich darauf verständigt, die Einnahmen aus der Straße von Hormus zu teilen, sagte ein Sprecher der sogenannten Revolutionsgarde der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Der Sprecher erwähnte zwar keine konkrete Transitgebühr für die Durchfahrt der Meerenge. Die Vereinbarung über eine Aufteilung der Einnahmen deutet jedoch darauf hin, dass Teheran eine Art Gebühr erheben will.
Zuvor war der Ölpreis im Handelsverlauf um mehr als 3 Prozent gefallen. Grund dafür: Die USA setzen auf wirtschaftlichen Druck statt auf Militärschläge gegen Teheran. Damit schwanden vorerst die Sorgen, dass die beiden Kontrahenten wieder in einen Krieg einsteigen könnten. Auf Wochensicht liegen die Ölpreise mehr als 5 Prozent im Minus. Am Mittwoch klettere der Preis wieder um rund 1,5 Prozent.
Die Vereinbarung soll vorsehen, dass der Iran und der Oman gemeinsam die Kontrolle über die Straße von Hormus ausüben.
Washington müsse die Vereinbarung akzeptieren, damit die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könne, sagte der iranische Sprecher. Ob sich die USA auf einen solchen Deal einlassen, bleibt mehr als fraglich.
Die Erklärung der Revolutionsgarde folgte einen Tag nachdem sich die Außenminister von Iran und Oman in Teheran getroffen hatten, um über eine vorübergehende gemeinsame Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus zu beraten.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats mit einem Bombenangriff auf Oman gedroht, als er von Fox News zu den Verhandlungen zwischen den beiden Ländern befragt wurde.
Trump hat erklärt, die USA kontrollierten die Straße von Hormus, während das US-Militär dabei helfe, Tanker entlang der omanischen Küste durch die Meerenge zu eskortieren. Das US Central Command teilte CNBC vergangene Woche mit, dass seit Mai unter militärischem Schutz 660 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus passiert und die Meerenge verlassen hätten.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion