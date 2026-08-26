Ölpreis klettert wieder nach Einigung zwischen Iran und Oman

Zuvor war der Ölpreis im Handelsverlauf um mehr als 3 Prozent gefallen. Grund dafür: Die USA setzen auf wirtschaftlichen Druck statt auf Militärschläge gegen Teheran. Damit schwanden vorerst die Sorgen, dass die beiden Kontrahenten wieder in einen Krieg einsteigen könnten. Auf Wochensicht liegen die Ölpreise mehr als 5 Prozent im Minus. Am Mittwoch klettere der Preis wieder um rund 1,5 Prozent.

Iran und Oman hätten sich darauf verständigt, die Einnahmen aus der Straße von Hormus zu teilen, sagte ein Sprecher der sogenannten Revolutionsgarde der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Der Sprecher erwähnte zwar keine konkrete Transitgebühr für die Durchfahrt der Meerenge. Die Vereinbarung über eine Aufteilung der Einnahmen deutet jedoch darauf hin, dass Teheran eine Art Gebühr erheben will.

Die Vereinbarung soll vorsehen, dass der Iran und der Oman gemeinsam die Kontrolle über die Straße von Hormus ausüben.

Washington müsse die Vereinbarung akzeptieren, damit die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könne, sagte der iranische Sprecher. Ob sich die USA auf einen solchen Deal einlassen, bleibt mehr als fraglich.

Die Erklärung der Revolutionsgarde folgte einen Tag nachdem sich die Außenminister von Iran und Oman in Teheran getroffen hatten, um über eine vorübergehende gemeinsame Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus zu beraten.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats mit einem Bombenangriff auf Oman gedroht, als er von Fox News zu den Verhandlungen zwischen den beiden Ländern befragt wurde.

Trump hat erklärt, die USA kontrollierten die Straße von Hormus, während das US-Militär dabei helfe, Tanker entlang der omanischen Küste durch die Meerenge zu eskortieren. Das US Central Command teilte CNBC vergangene Woche mit, dass seit Mai unter militärischem Schutz 660 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus passiert und die Meerenge verlassen hätten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,93 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!