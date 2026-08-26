Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.597,15USD pro Feinunze und notiert damit -1,22 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 67,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,05 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,23USD und verzeichnet ein Plus von +1,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,31USD und verzeichnet ein Plus von +1,50 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.329,00 USD -0,15 % Platin 1.842,50 USD -0,54 % Kupfer London Rolling 14.207,35 USD -0,60 % Aluminium 3.201,58 PKT -0,41 % Erdgas 2,911 USD +2,37 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,37 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.08.26, 17:29 Uhr.