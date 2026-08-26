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    VW-Chef lobt Zwickau - Unsicherheit bleibt für Beschäftigte

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume lobt Zwickauer Team für gesunkene Kosten
    • Wettbewerbsfähigkeit bleibt trotz Erfolgen zentral
    • Keine Entscheidung über mögliche Werksschließungen
    VW-Chef lobt Zwickau - Unsicherheit bleibt für Beschäftigte
    Foto: Ole Spata - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - VW -Chef Oliver Blume hat die Anstrengungen der Beschäftigten in Zwickau gelobt, die Kosten am Standort zu senken. "Ihr habt Kosten gesenkt, Abläufe verbessert und den vereinbarten Personalumbau planmäßig vorangebracht. Kurz gesagt: Ihr habt gezeigt, dass Veränderung möglich ist", sagte er nach Unternehmensangaben bei der Betriebsversammlung in Zwickau. "Man kann allen im Konzern nur immer wieder sagen: Schaut nach Sachsen, wie gut das da gelaufen ist."

    Trotzdem sei man nicht am Ziel. Es gehe darum, dauerhaft die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern. "Die Arbeitskosten liegen heute bei mehr als dem Doppelten vergleichbarer europäischer Standorte. Und auch bei den Fabrikkosten liegen andere Werke noch deutlich günstiger", so Blume in Zwickau. "Das ist kein Vorwurf, es ist die Realität, an der wir uns messen lassen müssen."

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    Blume: keine Entscheidung zu möglichen Werkschließungen

    Blume bekräftigte den Angaben zufolge, dass es für die Standorte Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm noch keine "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er-Jahre" gebe. "Ich möchte aber auch klarstellen, dass es keine Entscheidung zu möglichen Werkschließungen gibt."

    Sollte es trotz aller Anstrengungen am Ende keine Belegung für sie geben, dann stehe Volkswagen trotzdem in der Verantwortung. Blume: "Wir kämpfen um industrielle Perspektiven und um Beschäftigung für unsere Standorte. Mit Partnern. Mit Investoren. Mit neuen industriellen Lösungen."/hum/DP/he

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 72,52 auf Tradegate (26. August 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,90 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +10,71 %/+67,45 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kurs- und Geschäftsperspektive der VW-Vorzugsaktie. Diskutiert werden notwendige Konzernumbauten, mögliche Werksschließungen und der Verkauf konzernfremder Aktivitäten zur Finanzierung der Restrukturierung. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller gilt als große Bedrohung. Einige befürchten bei ausbleibenden Maßnahmen Kurse um 20 Euro bis 2027, während andere die Aktie angesichts des niedrigen Niveaus als antizyklische Kaufchance sehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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