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    Milliarden auf dem Prüfstand

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    KI-Boom vor dem Aus? Dieser Analyst sieht die Gewinner ganz woanders

    Ein Analyst hält den KI-Boom für falsch ausgerichtet. Statt riesiger Rechenzentren könnten PCs und Smartphones zu den Gewinnern werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI wandert von Rechenzentren auf PCs und Smartphones
    • Kleine Modelle erledigen viele Aufgaben direkt lokal
    • Apple, Dell und Chipanbieter könnten profitieren
    • Report: KI braucht Strom
    Milliarden auf dem Prüfstand - KI-Boom vor dem Aus? Dieser Analyst sieht die Gewinner ganz woanders
    Foto: Ales Utouka - picture alliance / CHROMORANGE

    Investoren könnten beim KI-Boom auf die falsche Technologie setzen. Davon ist Joachim Klement, Managing Director bei Panmure Liberum, überzeugt. Er warnt gegenüber CNBC davor, dass Hyperscaler Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investieren könnten, die künftig nicht mehr in diesem Umfang gebraucht werden.

    KI wandert auf den Rechner

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    Klement sieht die Zukunft der künstlichen Intelligenz weniger in gigantischen Rechenzentren als auf PCs und Smartphones. Kleinere Sprachmodelle könnten viele Aufgaben direkt auf den Geräten erledigen. Eine im Mai veröffentlichte Studie der Stanford University stützt diese These. Demnach können kleinere Modelle auf herkömmlicher Hardware bereits mehr als 80 Prozent bestimmter Aufgaben korrekt bearbeiten.

    "Aus technologischer Sicht investieren Anleger meiner Meinung nach in die falsche Zukunft", sagte Klement gegenüber CNBC. Deshalb sei er seit rund 9 Monaten zunehmend skeptisch gegenüber dem massiven Anstieg der KI-Investitionen.

    Für die großen Cloud-Anbieter könnte das zum Problem werden. Wenn mehr KI-Anwendungen lokal laufen, drohen Überkapazitäten in den Rechenzentren. Gleichzeitig könnte sich die Wertschöpfung stärker zu Geräteherstellern und Anbietern von Chips für sogenannte Edge-Anwendungen verschieben.

    Apple und Dell als überraschende Gewinner?

    Klement sieht deshalb ausgerechnet Unternehmen wie Apple und Dell als mögliche Profiteure. "Das ist der beste Trade, den ich mir vorstellen kann", sagte er. Firmen, die derzeit oft als KI-Verlierer gelten, könnten seiner Ansicht nach zu den Gewinnern werden.

    Auch in Unternehmen zeichnet sich dieser Wandel bereits ab. AT&T verteilt KI-Aufgaben abhängig von Kosten und Leistungsfähigkeit auf unterschiedliche Modelle. JPMorgan rechnet ebenfalls mit einer Kombination aus großen und kleinen sowie offenen und geschlossenen Modellen.

    Thomson Reuters setzt derweil auf ein eigenes System auf Basis des Open-Source-Modells Qwen von Alibaba. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich dieses deutlich günstiger betreiben als vergleichbare Spitzenmodelle.

    Nvidia könnte bereits umdenken

    Besonders interessant ist Klements Einschätzung zu Nvidia. Der Chipkonzern stellt mit DGX Spark bereits eine Desktop-Lösung für KI bereit. Für Klement könnte das eine Art "Fallback-Lösung" sein, falls der Boom bei Rechenzentren nachlässt.

    "Nvidia hat, glaube ich, schon irgendwie gespürt, woher der Wind weht", sagte er. Anleger sollten deshalb bei den Zahlen des Chipkonzerns besonders auf das Wachstum im Edge-Geschäft achten.

    Auch Arm und Qualcomm könnten von einer Verlagerung profitieren. Bei Speicherherstellern sieht Klement ebenfalls wenig Grund zur Sorge. Zwar könnte die Nachfrage nach High-Bandwidth Memory aus großen Rechenzentren sinken, dafür dürfte mehr herkömmlicher DRAM in PCs benötigt werden.

    Ganz verschwinden werden Rechenzentren allerdings nicht. "Wir werden nicht gänzlich auf Rechenzentren verzichten", sagte Klement. Cloud-Software werde weiterhin benötigt. Dennoch sieht er bereits Anzeichen für einen Wendepunkt: KI-Anwendungen direkt auf einem Gerät könnten bei den Kosten massiv im Vorteil sein. Nach seiner Einschätzung kann lokale Verarbeitung sowohl bei den Investitionskosten als auch beim Stromverbrauch rund 70 bis 80 Prozent günstiger sein.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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