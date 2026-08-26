Koalitionsfraktionen suchen gemeinsame Linie

MÜNSTER (dpa-AFX) - Rente, Steuern, Krankschreibungen: In den kommenden Wochen haben die Bundestagsfraktionen von Union und SPD große Reformvorhaben auf dem Tisch. Am Aasee in Münster wollen sich die Fraktionsspitzen in den nächsten Tagen bei einer Klausur auf diese Arbeit einschwören. Das Ziel: eine gemeinsame Linie finden, die zuletzt teilweise verloren ging.

Ab September, wenn die sitzungsfreie Zeit im Bundestag endet, stehen die Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition auf der Tagesordnung des Bundestags. Zuletzt hatte es Streit über die Einkommensteuerpläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gegeben: Teilen der Union waren die von den Koalitionsspitzen verabredeten Entlastungen nicht genug. Die SPD dagegen setzt darauf, das Rentenpaket im Bundestag zu entschärfen, vor allem mit Blick auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren.

Erstmals in der Runde dabei ist der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU). Er hat Jens Spahn abgelöst, der im Juli zurücktrat, nachdem seine Elternschaft per Leihmutter viele in seiner Partei gegen ihn aufgebracht hatte. Als Gast bei der zweitägigen Klausurtagung wird der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre erwartet./tam/DP/mis



