Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX & US‑Indizes heute
Nebenwerte im Aufwind, Tech unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, überraschenden Nachzüglern und deutlichen Spannungen zwischen den Indizes.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und spiegeln ein gemischtes Marktumfeld wider. In Deutschland kann vor allem die zweite und dritte Reihe zulegen: - **MDAX**: Mit einem Plus von **0,93 %** auf **32.524,93 Punkte** gehört der Index der mittelgroßen Werte heute zu den stärkeren Performern. - **SDAX**: Auch die kleineren Werte im SDAX legen zu. Der Index steigt um **0,66 %** auf **18.649,30 Punkte**. Der Leitindex **DAX** zeigt sich dagegen nur verhalten freundlich. Er gewinnt **0,15 %** und notiert bei **26.312,67 Punkten**. Damit bleibt die Stimmung im deutschen Blue-Chip-Segment zwar positiv, aber deutlich weniger dynamisch als bei den Nebenwerten. Schwach präsentiert sich hingegen der Technologie-Sektor: - **TecDAX**: Der Technologieindex verliert **0,66 %** und fällt auf **4.022,14 Punkte**. Damit hinken Technologiewerte heute klar hinter dem Gesamtmarkt her. Auch an den US-Börsen ergibt sich ein gemischtes Bild: - **US 30 (Dow Jones)**: Der Index der Standardwerte gibt um **0,21 %** auf **53.473,72 Punkte** nach und signalisiert leichte Gewinnmitnahmen bei den großen Industriewerten. - **US 500 (S&P 500)**: Der breiter gefasste Markt zeigt sich nahezu unverändert. Der Index steigt minimal um **0,03 %** auf **7.679,36 Punkte** und deutet damit auf eine abwartende Haltung der Anleger hin. Insgesamt dominieren in Deutschland heute vor allem die Nebenwerte, während Technologietitel unter Druck stehen. In den USA ist die Tendenz leicht negativ im Dow, während der breite Markt nahezu auf der Stelle tritt.
DAX: Heidelberg Materials an der Spitze, SAP am EndeHeidelberg Materials führte den DAX mit einem Plus von 5,81 Prozent an. Dahinter folgten die Deutsche Bank mit 3,71 Prozent und MTU Aero Engines mit 3,00 Prozent. Auf der Verliererseite standen Siemens Energy mit einem Rückgang von 1,24 Prozent, Zalando mit minus 1,91 Prozent und SAP mit minus 2,60 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 8,41 Prozentpunkten.
MDAX: Salzgitter deutlich stärker als die SchlusslichterIm MDAX setzte sich Salzgitter mit einem Kursgewinn von 8,27 Prozent klar an die Spitze. ThyssenKrupp legte 5,14 Prozent zu, Deutz gewann 4,73 Prozent. Dem standen Verluste bei AUMOVIO von 1,96 Prozent und Schaeffler von 2,24 Prozent gegenüber. SILTRONIC AG büßte 3,48 Prozent ein. Die Differenz zwischen Salzgitter und SILTRONIC AG betrug 11,75 Prozentpunkte.
SDAX: Vossloh führt, Dermapharm Holding schwächster WertVossloh war mit einem Plus von 4,68 Prozent der stärkste SDAX-Wert. KWS SAAT stieg um 4,04 Prozent, Wacker Neuson um 3,91 Prozent. Bei den schwächeren Titeln verloren Springer Nature 2,08 Prozent, mutares 2,82 Prozent und Dermapharm Holding 3,59 Prozent. Damit reichte die Spanne zwischen Top- und Flopwert auf 8,27 Prozentpunkte.
TecDAX: Bechtle gewinnt, SILTRONIC AG gibt am stärksten nachBechtle verbesserte sich im TecDAX um 3,75 Prozent. Evotec folgte mit einem Plus von 1,76 Prozent, Jenoptik legte 1,39 Prozent zu. SMA Solar Technology verlor 2,07 Prozent. SAP gab 2,60 Prozent nach, während SILTRONIC AG mit minus 3,48 Prozent den schwächsten Wert stellte. Zwischen Bechtle und SILTRONIC AG lagen 7,23 Prozentpunkte.
US 30: UnitedHealth Group mit stärkstem GewinnIm US 30 erzielte UnitedHealth Group mit 1,35 Prozent den größten Kursgewinn. Microsoft stieg um 1,12 Prozent, Caterpillar um 1,08 Prozent. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: Microsoft gewann 1,12 Prozent, Caterpillar 1,08 Prozent und Apple 0,99 Prozent. Es handelte sich somit nicht um Kursverluste, sondern um die geringsten genannten Zuwächse. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen 0,36 Prozentpunkte.
US 500: Intuit klarer SpitzenreiterIm US 500 setzte sich Intuit mit einem Plus von 6,43 Prozent deutlich von den übrigen Topwerten ab. Williams Companies legte 4,78 Prozent zu, C.H. Robinson Worldwide gewann 4,54 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte verzeichneten Gewinne: The Hartford Financial Services Group stieg um 1,12 Prozent, Emerson Electric um 1,11 Prozent und DoorDash Registered (A) um 1,10 Prozent. Der Abstand zwischen Intuit und DoorDash Registered (A) betrug 5,33 Prozentpunkte.
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