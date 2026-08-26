ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax hält kleinen Gewinn
- Dax bleibt vor Nvidia-Zahlen nahe am Rekordhoch
- Sinkende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen
- SAP-Verluste bremsen den Dax zum Handelsschluss
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia auf Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch geblieben. So gab es jüngst wieder positivere Signale aus der deutschen Wirtschaft. Unterstützung lieferten zur Wochenmitte weiter gesunkene Ölpreise, die Inflationssorgen minderten. Allerdings machten diese zum Ende des deutschen Xetra-Handels einen guten Teil ihrer Verluste wieder wett. Das bremste den Dax am Ende ebenso wie Kursverluste beim Index-Schwergewicht SAP .
Zum Handelsschluss notierte der Dax mit 26.285,96 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Das Rekordhoch von rund 26.574 Punkten rückt damit näher. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen schloss 0,8 Prozent höher mit 32.521,35 Zählern.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte moderat zu, während der britische Leitindex FTSE 100 knapp im Minus schloss. In den USA legte der Dow Jones Industrial zuletzt leicht zu, während der Nasdaq 100 etwas im Minus notierte.
In den USA stieg der Preisindex PCE für Juli etwas stärker als erwartet. Er ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Den Dax beeinflussten die Daten am Mittwoch allerdings kaum.
Am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz für die KI-Fantasie der Anleger sein, die zuletzt kritischer an das Thema herangegangen waren. Der Markt werde darauf achten, ob die Nachfrage nach KI-Chips auf hohem Niveau bleibe und der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur in kräftigem Tempo weitergehe, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Nvidia liefere damit auch einen Gesundheitscheck für den gesamten KI-Boom.
Die Anleger von SAP nahmen am Mittwoch die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Großbank UBS zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktien des Software-Konzerns verloren am Dax-Ende fast 3 Prozent. Analyst Michael Briest hält die Titel für vernünftig bewertet, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil.
Vorne im Dax gewannen die Papiere von Deutsche Bank auf dem höchsten Kursniveau seit Jahren mehr als 4 Prozent. Rückenwind lieferten Äußerungen des Direktoriumsmitglieds der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, die sich für höhere Leitzinsen zur Eindämmung der Inflationsrisiken aussprach. Höhere Zinsen kommen Banken im klassischen Einlage- und Kreditgeschäft in der Regel zugute. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) betonte zudem, das Frankfurter Geldhaus habe zuletzt auch für das zweite Quartal sehr gute Finanzzahlen vorgelegt und profitiere zudem vom derzeitig sehr guten Bankenumfeld.
Stärker als die Papiere der Deutschen Bank waren im Dax am Ende nur die des Zementkonzerns Heidelberg Materials, die mehr als 5 Prozent gewannen. Der Qiagen-Kurs zog um 1,7 Prozent an. Händler verwiesen auf Berichte, denen zufolge zwischen dem Diagnostikkonzern und den Private-Equity-Häusern EQT und KKR Gespräche über einen Verkauf zu einem Preis von 50 Dollar pro Aktie laufen.
Eon gewannen 1,5 Prozent. Die Privatbank Berenberg hatte die Titel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Kurskorrektur biete eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz, hieß es dazu.
Im MDax zogen die Kurse der Stahlkocher Thyssenkrupp und Salzgitter mit dem weiter steigenden Rohstoffsektor deutlich an. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die chinesischen Stahlhersteller derzeit wegen hoher Rohstoffkosten und einer schwachen Nachfrage unter Druck stünden. Dies könne die Verhältnisse am Weltmarkt etwas verrücken, der neben den geopolitischen Krisenherden auch von Handelshemmnissen auf die Probe gestellt werde. Europa verlangt neuerdings Antidumpingzölle auf Stahlimporte aus China und in den USA droht Präsident Donald Trump den Kanadiern mit hohen Abgaben./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 34,64 auf Tradegate (26. August 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 220,71 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -8,87 %/+19,47 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 25.08.2026, 07:35 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 24.08.2026 als Gegenprüfung:
https://www.finanzen.at/index/dax
• boerse.de / dpa-AFX – Frankfurter Börsenschluss vom 24.08.2026:
https://www.boerse.de/nachrichten/Aktien-Frankfurt-Schluss-Dax-recht-stabil-zu-Beginn-einer-wegweisenden-Woche/38545645
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung DAX 26.106,60 (−0,11 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-stabil-zu-beginn-einer-12113627
JAHRESBASIS UND MARKEN
• finanzen.net – DAX-Hoch/Tief 2025: H 24.611,25 · T 19.670,88:
https://www.finanzen.net/index/long-dax/hochtief
• tagesschau – Jahresschluss 2025: C 24.490,41:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-kursgewinne-aktien-wallstreet-100.html
• Daily- und Jahrespivots: eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Methode auf den oben belegten Xetra-Werten.
P = (H + T + C) / 3; R1 = 2P − T; S1 = 2P − H; R2/S2 = P ± (H − T); R3/S3 nach Floor-Trader.
USA / VORGABEN
• CNBC – Dow-Schluss 53.417,16 (+0,26 %), S&P-500- und Nasdaq Composite-Schlüsse vom 24.08.2026:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• Nasdaq OMX / MarketScreener – Nasdaq-100-Schluss 29.023,18 (−0,97 %) vom 24.08.2026:
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Google Finance – Gegenprüfung NDX 29.023,18 (−0,97 %):
https://www.google.com/finance/beta/quote/.IXIC:INDEXNASDAQ
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated 90,43 USD (−1,94 %) am 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• CNBC – Ölpreisreaktion nach Iran-Sanktionen:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• TradingEconomics – Brent-Kurs vom 24.08.2026:
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
• onvista / dpa-AFX – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://www.onvista.de/news/2026/08-24-tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-0-10-26545972
• Ariva – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-12113577
• Conference Board – US-Verbrauchervertrauen am 25.08.2026, 10:00 ET = 16:00 MESZ:
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/
• Investing.com – US CB Consumer Confidence am 25.08.2026 um 16:00 MESZ:
https://www.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
BESSENT / IRAN
• Bloomberg – Live-Updates zur Pressekonferenz: ca. 60 iranische Einheiten, weitere Finanzinstitution angekündigt:
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-08-24/bessent-news-conference-on-iran-live-updates
• CNN – Einordnung als „warning shot“; keine unmittelbaren großen Sekundärsanktionen benannt:
https://www.cnn.com/2026/08/24/world/live-news/iran-war-trump
• NBC News – Sanktionen zu Shipping, Öl, Krypto, Gold und Luftfahrt; kaum unmittelbare Marktreaktion:
https://www.nbcnews.com/business/economy/bessent-iran-sanctions-d-day-rcna594103
• Politico – „Operation Economic Outcast“ und „warning shot“:
https://www.politico.com/news/2026/08/24/bessent-iran-economy-01047365
• The Hill – ca. 60 Einheiten, Personen und Schiffe; Forderung nach Schließung von Iran-Bank-Melli-Filialen:
https://thehill.com/homenews/administration/6047366-iran-economy-sanctions-bessent-trump/
HINWEISE
• Das Bild nutzt ausschließlich DAX-Xetra-Kassadaten. US- und Ölwerte dienen nur der marktlichen Einordnung.
• Bereiche, Absicherungen, Ziele und Verhältnisse sind Szenarien und keine Orderaufforderung.
• Die drei Tageskerzen sind eine eigene Darstellung auf Basis belegter OHLC-Werte.
• Bei Veröffentlichung nach 09:00 MESZ bitte die dann laufende Xetra-Lage kurz gegenprüfen; das Vortages-OHLC und die daraus berechneten Pivots bleiben unverändert.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe