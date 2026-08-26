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    ZOOPUNK feiert auf der gamescom 2026 sein Live-Debüt am Eröffnungsabend

    ZOOPUNK feiert auf der gamescom 2026 sein Live-Debüt am Eröffnungsabend
    Foto: NVIDIA Corporation

    TiGames präsentiert sein „F.I.S.T."-Prequel auf einer der größten Bühnen der Gaming-Welt und gibt dabei einen Einblick in die Kampfstile dreier spielbarer Helden, atemberaubende neue Welten sowie einen ersten Blick auf einen geheimnisvollen vierten Charakter

    SHANGHAI, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- TiGames hat heute im Rahmen der „gamescom Opening Night Live", einer der meistgesehenen Präsentationsveranstaltungen der Branche, einen brandneuen Trailer zu seinem Third-Person-Action-RPG ZOOPUNK vorgestellt. Der Trailer gewährte einem weltweiten Publikum einen ersten Einblick in dieses ambitionierte Prequel zu „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch", stellte die drei spielbaren Helden vor, präsentierte eine Reihe beeindruckender Schauplätze – von üppigen Wäldern bis hin zu fliegenden Luftschiffen – und gab erstmals einen Vorgeschmack auf einen geheimnisvollen vierten Charakter. ZOOPUNK wird für PC und Konsole erscheinen.

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    ZOOPUNK gamescom 2026 key visual

    ZOOPUNK spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen von „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch" und erweitert das beliebte „Animal Punk"-Universum, indem es die turbulenten Anfänge von Torch City schildert, einer Tiermetropole am Rande einer Revolution. Für F.I.S.T.-Fans gibt es Nostalgie und für alle anderen jede Menge Neues zu entdecken, denn dieses neue Video stellt die wichtigsten Moves der drei spielbaren Helden vor, gewährt einen Einblick in die Welt von ZOOPUNK und vieles mehr.

    Sehen Sie sich hier den neuen Trailer an, um einen tieferen Einblick in die Charaktere, die Kämpfe und die Welten von Torch City zu erhalten.

    TiGames wird zudem am Mittwoch, dem 26., im Rahmen der IGN Show ein weiteres fünfminütiges Gameplay-Video veröffentlichen.

    Die Welt von ZOOPUNK

    Begleiten Sie eine vielfältige Gruppe tierischer Helden auf einer Reise durch eine Welt, in der ungezähmte Wildnis, hochentwickelte Maschinen und von Konflikten geprägte Zivilisationen aufeinanderprallen. Im Zentrum dieser sich wandelnden Welt steht der „Funke" – eine geheimnisvolle Kraft, die ihre Technologie, Zivilisationen und Konflikte stets neu prägt. Die Maschinenlegion hat sich zu einer bedeutenden feindlichen Macht entwickelt, doch der Kampf in „Zoopunk" ist komplexer als ein einfacher Krieg zwischen Tieren und Maschinen. Rivalisierende Tierfraktionen, wechselnde Allianzen sowie unterschiedliche Auffassungen von Leben, Bewusstsein und Seele tragen allesamt zu einem tiefgreifenden Konflikt bei.

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