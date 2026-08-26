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    Besonders beachtet!

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    Vossloh Aktie legt am 26.08.2026 stark zu

    Am 26.08.2026 ist die Vossloh Aktie, bisher, um +5,53 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Besonders beachtet! - Vossloh Aktie legt am 26.08.2026 stark zu
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein Spezialist für Bahninfrastruktur mit Fokus auf Schienen, Weichen, Befestigungssysteme und Instandhaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Schienenverkehrsmarkt. Wichtige Wettbewerber sind z.B. Voestalpine, Progress Rail, Pandrol und Schwihag. Stärken sind Systemkompetenz entlang des Gleislebenszyklus, hohe Sicherheitsstandards und technologische Spezialisierung.

    Vossloh Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Mit einer Performance von +5,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vossloh Aktie. Nach einem Plus von +1,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,08. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Vossloh Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,91 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vossloh um -24,20 % verloren.

    Während Vossloh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %. Damit gehört Vossloh heute zu den auffälligeren Werten.

    Vossloh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,33 %
    1 Monat +3,54 %
    3 Monate -15,91 %
    1 Jahr -35,48 %
    Stand: 26.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

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    Nebenwerte im Aufwind, Tech unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, überraschenden Nachzüglern und deutlichen Spannungen zwischen den Indizes.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vossloh

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,15 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +1,53 %. Knorr-Bremse notiert im Plus, mit +1,73 %. Siemens legt um +0,65 % zu

    Vossloh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    +5,44 %
    +6,68 %
    +3,89 %
    -15,83 %
    -35,32 %
    +44,88 %
    +22,00 %
    +8,23 %
    +11.184,66 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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