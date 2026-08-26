Moderate Gewinne überwiegen vor Nvidia-Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 180,9 auf Tradegate (26. August 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,38 %/+74,81 % bedeutet.