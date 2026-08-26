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    Aktien Europa Schluss

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    Moderate Gewinne überwiegen vor Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen legen am Mittwoch überwiegend zu
    • Vor Nvidia-Zahlen bleibt die Kauflaune verhalten
    • EuroStoxx und SMI steigen, FTSE 100 sinkt leicht
    Aktien Europa Schluss - Moderate Gewinne überwiegen vor Nvidia-Zahlen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch ihren Aufwärtstrend überwiegend fortgesetzt. Vor den nach US-Börsenschluss angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Die Erwartungen seien wie immer sehr hoch, schrieb Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Eine Reihe amerikanischer Wirtschaftsdaten, bei denen insbesondere die Inflationsentwicklung im Fokus stand, hatte kaum Einfluss auf die Aktienkurse.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,23 Prozent auf 6.470,74 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der Züricher SMI um 0,12 Prozent auf 14.542,90 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 ging es indes um 0,07 Prozent auf 10.878,12 Punkte nach unten. An den US-Börsen standen zum Handelsende in Europa knappe Verluste zu Buche./gl/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 180,9 auf Tradegate (26. August 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,38 %/+74,81 % bedeutet.





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