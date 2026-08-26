Dermapharm Holding Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 26.08.2026

Die Dermapharm Holding Aktie notiert aktuell bei 40,03€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,93 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,08 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,78 %, geht es heute bei der Dermapharm Holding Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Dermapharm Holding Aktionäre einen Verlust von -13,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dermapharm Holding auf +7,26 %.

Während Dermapharm Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,52 %. Damit gehört Dermapharm Holding heute zu den auffälligeren Werten.

Dermapharm Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,25 % 1 Monat +4,86 % 3 Monate -13,46 % 1 Jahr +24,65 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Stand: 26.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd.EUR € wert.

Nebenwerte im Aufwind, Tech unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, überraschenden Nachzüglern und deutlichen Spannungen zwischen den Indizes.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,22 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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