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    Aktien Wien Schluss

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    Moderate Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX legt um 1,29 Prozent auf 6.758 Punkte zu
    • Voestalpine, Wienerberger und Porr deutlich fester
    • VIG steigert Gewinn, Kapsch mit Umsatzplus
    Aktien Wien Schluss - Moderate Kursgewinne
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX legte um 1,29 Prozent auf 6.758,44 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen jedoch etwas moderater aus.

    Für Spannung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia . Zudem stellt sich nach Einschätzung der Analysten der Landesbank Helaba die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

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    Am heimischen Aktienmarkt konnten zur Wochenmitte einige Industrie- bzw. Bauwerte sehr deutlich zulegen. Die Voestalpine -Titel stiegen sich um 4,1 Prozent. Wienerberger gewannen 2,9 Prozent und die Porr-Papiere zogen um 3,7 Prozent an. Unter den Banken verteuerten sich Erste Group um 1,5 Prozent.

    Zudem rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG ) und Kapsch TrafficCom mit Zahlenvorlagen in den Blick. Die VIG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Analysten der Erste Group bewerteten die vorgelegten Zahlen als im Rahmen der Erwartungen, mit einem soliden Wachstum sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ergebnissen. Die VIG-Papiere legten 0,6 Prozent zu.

    Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom verbuchte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein leichtes Umsatzplus und ein positives operatives Ergebnis (Ebit). Laut Erste Group zeigten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Die Kapsch-Titel stiegen um 0,4 Prozent./ste/spa/APA/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 125,7 auf Tradegate (26. August 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,30 %/+74,71 % bedeutet.





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