Osisko Gold gibt Wechsel im Finanzvorstand bekannt, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

Toronto, Ontario, 25. August 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-group-advancing-cariboo- ... – gibt bekannt, dass Alexander Dann dem Unternehmen seine Absicht mitgeteilt hat, in den Ruhestand zu treten, und von seiner Position als Chief Financial Officer („CFO“) und Vice President, Finance, zurücktreten wird, womit er eine herausragende 35 jährige Karriere abschließt. Herr Dann wird dem Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin zur Verfügung stehen, um eine geordnete Übergabe der Aufgaben zu gewährleisten. Im Rahmen des geplanten Nachfolgeprozesses in der Unternehmensführung wird Elijah Tyshynski zum CFO ernannt und nach einer Übergangsphase in die Geschäftsleitung aufgenommen. Er bringt umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Kapitalmarktbereich mit, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: „Wir danken Alex für seine bedeutenden Beiträge und seine Führungsrolle in den vergangenen fünf Jahren. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen durch eine wichtige Phase zu führen und sicherzustellen, dass es aus einer Position finanzieller Stärke heraus in seine nächste Wachstumsphase startet. Im Namen des Verwaltungsrats und unseres gesamten Teams spreche ich Alex unseren aufrichtigen Dank für seinen vorbildlichen Einsatz aus und wünsche ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Elijah tritt dem Unternehmen in einer entscheidenden Phase bei und übernimmt eine solide Bilanz. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung und seine Fähigkeiten dazu beitragen werden, die finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen.“

Im Rückblick auf seine Amtszeit erklärte Herr Dann: „Es war mir eine Ehre, als CFO von Osisko Gold tätig zu sein, und ich bin dankbar, mit einem so talentierten Team zusammengearbeitet zu haben. Das Unternehmen ist für weiteren Erfolg gut aufgestellt, und ich bin zuversichtlich, dass das Team diese Dynamik fortsetzen wird.“

Biografie von Elijah Tyshynski

Herr Tyshynski wechselt von ATEX Resources Inc. zu Osisko Gold, wo er seit 2025 nach dem Verkauf von O3 Mining an Agnico Eagle Mines („Agnico“) als Finanzvorstand und Unternehmenssekretär tätig war. Während seiner Zeit bei O3 Mining war er als Finanzvorstand und Unternehmenssekretär tätig und leitete die Finanz- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Finanzierungen, die Umsetzung interner Richtlinien und Prozesse sowie die letztendliche Transaktion mit Agnico. Vor und während seiner Zeit bei O3 Mining arbeitete Herr Tyshynski bei Osisko Mining als Direktor für strategische Entwicklung und beriet zudem andere Unternehmen der Osisko-Gruppe in Kapitalmarkt- und Strategiefragen. Herr Tyshynski verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung und Strukturierung von Infrastrukturprojekten in entwickelten und aufstrebenden Märkten, einschließlich auf staatlicher und supranationaler Ebene. Zuvor war er als Senior Portfolio Manager beim Ontario Teachers Pension Plan, als Leiter des Handels bei der Standard Bank of South Africa in Johannesburg sowie als Vice President of Emerging Market Trading sowohl bei Morgan Stanley als auch bei der Royal Bank of Canada in London, England, tätig.