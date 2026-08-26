Lumentum Holdings Aktie legt weiter zu - 26.08.2026

Die Lumentum Holdings Aktie notiert aktuell bei 807,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +51,35 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +6,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 807,90€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lumentum Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +7,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +134,66 % gewonnen.

Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,42 % 1 Monat +12,23 % 3 Monate -8,37 % 1 Jahr +613,89 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 26.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 89 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,55 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lumentum Holdings

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,82 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.