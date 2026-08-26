Börsen Update
Börsen Update USA - 26.08. - US 30 schwach -0,25 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 53.452,28 PKT und verliert bisher -0,25 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +1,68 %, Caterpillar +1,60 %, Apple +1,36 %, Travelers Companies +1,05 %, IBM -1,37 %
Flop-Werte: Nike (B) -1,99 %, Goldman Sachs Group -1,67 %, Merck & Co -1,59 %
Der US Tech 100 steht bei 29.216,73 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +6,79 %, Intuit +5,19 %, Fortinet +3,61 %, Western Digital +3,52 %, Seagate Technology Holdings +2,85 %
Flop-Werte: Ferrovial -4,74 %, Nebius Group Registered (A) -3,14 %, The Kraft Heinz Company -2,54 %, MercadoLibre -2,00 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,46 %
Der US 500 steht bei 7.672,68 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +6,79 %, C.H.Robinson Worldwide +6,18 %, Intuit +5,19 %, Williams Companies +4,76 %, Arista Networks +4,74 %
Flop-Werte: Moderna -7,62 %, GoDaddy Registered (A) -3,79 %, Boston Scientific -3,34 %, EPAM Systems -3,07 %, Charles Schwab -3,03 %
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