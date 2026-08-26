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    Aktien New York

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    Wenig Bewegung nach Preisdaten und vor Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen bewegen sich nach Anfangsgewinnen kaum
    • PCE-Inflation verharrt bei 3,7 Prozent im Juli
    • Anleger warten gespannt auf Nvidias Geschäftszahlen
    Aktien New York - Wenig Bewegung nach Preisdaten und vor Nvidia-Zahlen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach Anfangsgewinnen richtungslos und insgesamt wenig bewegt präsentiert. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

    Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent auf 53.465 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 7.675 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,02 Prozent auf 29.29.214 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen.

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    Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) verharrte im Juli im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed. Insgesamt zeigte der Datenreigen, zu denen auch Auftragsdaten aus der Industrie sowie das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal zählten, ein gemischtes Bild.

    Nun rückt das internationale Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, zunehmend in den Fokus. Von der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die am Freitag auf der Agenda steht, erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter.

    Die Aktien des Chipriesen Nvidia zollten mit minus 1,2 Prozent ihrer Vortagserholung Tribut. Das Unternehmen gilt als Barometer für den Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). "Was hier wirklich entscheidend sein wird, ist der Ausblick", sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. Die Frage sei nicht das Wachstum an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich dieses beschleunige oder verlangsame.

    Im Chipsektor fehlte vor den Nvidia-Zahlen eine klare Richtung. Während etwa Broadcom um 1,2 Prozent nachgaben, ging es für Western Digital und Arm Holdings um 3,6 beziehungsweise 2,4 Prozent bergauf.

    Intuit- Aktien knickten um 3,8 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Steuersoftware einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte.

    Zoom Communication gaben um 6,9 Prozent nach. Das Software-Unternehmen hatte für das zweite Quartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Auch die Prognose für das laufende Quartal konnte nicht überzeugen.

    Die Titel von Abercrombie & Fitch sprangen hingegen um 31 Prozent hoch. Das Modeunternehmen übertraf mit seinem Quartalsumsatz die Erwartungen und hob die Ergebnisprognose an./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +31,16 % und einem Kurs von 122,5 auf Tradegate (26. August 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,66 %/+73,99 % bedeutet.





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