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    Marktgeflüster

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    Nvidia-Zahlen kurzfristig wichtig - mittelfristig platzt KI-Blase sowieso!

    Das zeigt simpelste Mathematik: immenser Kapitalbedarf, eine Inflation von KI-Modellen, während gleichzeitig die Preise für die Frontier-KI-Modelle wie von OpenAI und Anthropic fallen

    Heute kommen die Nvidia-Zahlen, die kurzfristig wichtig sind für die Märkte - aber mittelfristig wird die KI-Investitions-Blase so oder so platzen! Das zeigt simpelste Mathematik: immenser Kapitalbedarf, eine Inflation von KI-Modellen, während gleichzeitig die Preise für die Frontier-KI-Modelle wie von OpenAI und Anthropic fallen. Nvidia versucht das letztlich unhaltbare Konstrukt durch Kredit-Garantien am Laufen zu halten - aber die Statik des KI-Gebäudes macht einen Einsturz wohl unverhinderbar! Heute etwas höhere Inflations-Daten aus den USA, die gestrigen Iran-Fake-News haben sich wieder einmal als das heraus gestellt, was sie waren: eben zielgerichtet gesteuerte Fake News..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "Nvidia-Zahlen kurzfristig wichtig - mittelfristig platzt KI-Blase sowieso!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Nvidia-Zahlen kurzfristig wichtig - mittelfristig platzt KI-Blase sowieso! Heute kommen die Nvidia-Zahlen, die kurzfristig wichtig sind für die Märkte - aber mittelfristig wird die KI-Investitions-Blase so oder so platzen!
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