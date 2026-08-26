Heute kommen die Nvidia-Zahlen, die kurzfristig wichtig sind für die Märkte - aber mittelfristig wird die KI-Investitions-Blase so oder so platzen! Das zeigt simpelste Mathematik: immenser Kapitalbedarf, eine Inflation von KI-Modellen, während gleichzeitig die Preise für die Frontier-KI-Modelle wie von OpenAI und Anthropic fallen. Nvidia versucht das letztlich unhaltbare Konstrukt durch Kredit-Garantien am Laufen zu halten - aber die Statik des KI-Gebäudes macht einen Einsturz wohl unverhinderbar! Heute etwas höhere Inflations-Daten aus den USA, die gestrigen Iran-Fake-News haben sich wieder einmal als das heraus gestellt, was sie waren: eben zielgerichtet gesteuerte Fake News..

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Das Video "Nvidia-Zahlen kurzfristig wichtig - mittelfristig platzt KI-Blase sowieso!" sehen Sie hier..