🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrovial AktievorwärtsNachrichten zu Ferrovial

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrovial Aktie crasht -4,70 % - 26.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Ferrovial Aktie bisher Verluste von -4,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ferrovial Aktie.

    Besonders beachtet! - Ferrovial Aktie crasht -4,70 % - 26.08.2026

    Ferrovial Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.08.2026

    Die Ferrovial Aktie ist bisher um -4,70 % auf 51,45 gefallen. Das sind -2,54  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der Ferrovial Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Ferrovial Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,80 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.320,20€
    Basispreis
    17,62
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.333,78€
    Basispreis
    16,81
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrovial Aktie damit um -6,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ferrovial -7,51 % verloren.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Während Ferrovial deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

    Ferrovial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,48 %
    1 Monat -7,99 %
    3 Monate -13,80 %
    1 Jahr +14,58 %
    Stand: 26.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Ferrovial Aktie

    Es gibt 730 Mio. Ferrovial Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,56 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 26.08. - US 30 schwach -0,25 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart USA - 26.08. - US Tech 100 stark +0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ferrovial Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ferrovial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrovial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ferrovial

    -4,60 %
    -6,22 %
    -8,95 %
    -13,87 %
    +14,39 %
    +306,28 %
    ISIN:NL0015001FS8WKN:A3EG0H
    Ferrovial direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ferrovial Aktie crasht -4,70 % - 26.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die Ferrovial Aktie bisher Verluste von -4,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ferrovial Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     