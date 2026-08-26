Ferrovial Aktie crasht -4,70 % - 26.08.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Ferrovial Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,80 % hinnehmen.

Die Ferrovial Aktie ist bisher um -4,70 % auf 51,45€ gefallen. Das sind -2,54 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der Ferrovial Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrovial Aktie damit um -6,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ferrovial -7,51 % verloren.

Während Ferrovial deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

Ferrovial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,48 % 1 Monat -7,99 % 3 Monate -13,80 % 1 Jahr +14,58 %

Informationen zur Ferrovial Aktie

Stand: 26.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 730 Mio. Ferrovial Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,56 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Ferrovial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrovial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.