AMPERA UND DAS LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY GEBEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG FORTSCHRITTLICHER KERNBRENNSTOFFE BEKANNT

PALM BEACH GARDENS, Florida, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA gab heute ein strategisches Partnerschaftsprojekt mit dem Lawrence Livermore National Laboratory, einem nationalen Labor des US-Energieministeriums (Department of Energy) bzw. der National Nuclear Security Administration (NNSA), bekannt, um die Entwicklung skalierbarer, fortschrittlicher Kernbrennstoffe für den Einsatz in modernen Kernenergiesystemen, einschließlich kompakter und unterkritischer Reaktorplattformen, voranzutreiben.

Ziel ist es, eine robuste, kosteneffiziente und nachhaltige Herstellung von fortschrittlichem TRISO-Brennstoff (Tri-Structural Isotropic) zu ermöglichen und damit die Strategie von AMPERA zum Aufbau einer skalierbaren und sicheren inländischen Lieferkette für fortschrittlichen Kernbrennstoff voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden das gemeinsame Fachwissen, die Ausrüstung, die Software und die Ressourcen genutzt, um Verfahren für fortschrittliche Kernbrennstoffe zu entwickeln, zu charakterisieren und zu optimieren.

„Öffentlich-private Projekte wie dieses zeigen, wie wertvoll es ist, die erstklassigen Forschungskapazitäten des LLNL mit Industriepartnern zu verbinden, die einen klaren Technologiebedarf und einen ausgeprägten kommerziellen Fokus haben", sagte Dr. Viktor Sukhotskiy, Forschungsingenieur und Projektleiter am Lawrence Livermore National Laboratory. „Die Zusammenarbeit mit AMPERA bietet uns die Möglichkeit, unser gemeinsames Fachwissen zur Lösung eines anspruchsvollen Problems im Bereich der Kernbrennstoffe einzusetzen und gleichzeitig die Flüssigmetall-Strahltechnologie als fortschrittliche Fertigungstechnik weiterzuentwickeln. Diese Kombination, in Einklang mit wissenschaftlichem Fortschritt, technologischem Wandel und der Bedeutung für die nationale Sicherheit, macht die Zusammenarbeit so spannend."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die Flüssigmetall-Spritztechnologie evaluiert und optimiert werden, um hochgradig gleichmäßige, kugelförmige Thorium-232-Kerne für TRISO-Brennstoff herzustellen. Das Projekt knüpft an frühere Forschungsarbeiten von unter der Leitung von Sukhotskiy und seinem Team an, bei denen ein neuer Prototyp zur Partikelherstellung mithilfe der tropfenbasierten Flüssigmetall-Strahltechnologie entwickelt wurde. Die Arbeiten umfassen computergestützte Modellierung, Material- und Düsenkompatibilitätstests, die Entwicklung von Hochtemperaturverfahren, die Partikelcharakterisierung, den sicheren Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie die Übertragung skalierbarer Prozess- und Konstruktionsregeln zur Unterstützung der künftigen Kommerzialisierung.