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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.320,20€
    Basispreis
    18,03
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    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.333,78€
    Basispreis
    16,40
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,00 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +6,26 %
    Platz 2
    Performance 1M: +5,89 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,26 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,40 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,58 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,99 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,03 %
    Platz 5
    Performance 1M: -15,42 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,03 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 6
    Performance 1M: -5,14 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,41 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 8
    Performance 1M: +36,58 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 9
    Performance 1M: -13,85 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,36 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 11
    Performance 1M: +13,66 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie, Widerstände um 240 US-Dollar und mögliche Rücksetzer als Nachkaufchance. Die geplante Wandelanleihe über bis zu 5 Mrd. US-Dollar belastete den Kurs zunächst wegen Verwässerungs- und Zinsängsten, soll aber den Ausbau von Rechenzentren finanzieren. Positiv bewertet werden steigende Unit Economics, die ClickHouse-Beteiligung, Groq-3-Einsatz und die internationale Expansion; steigende US-Zinsen bleiben ein Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,73 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 13
    Performance 1M: +16,09 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 14
    Performance 1M: -6,49 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 15
    Performance 1M: +16,28 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Adobe-Aktie bis über Widerstände bei 274 und 276 US-Dollar sowie die erwarteten Zahlen am 10.9. Diskutiert wird, ob der Kurs der fundamentalen Entwicklung vorausgelaufen und damit zu hoch bewertet ist. Als zentrale Risiken gelten mögliche Marktanteilsverluste und eine ausbleibende KI-Monetarisierung; Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen werden dagegen als Fundament für weiteres Wachstum gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Adobe eingestellt.

    Starbucks
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,27 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 17
    Performance 1M: +34,30 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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