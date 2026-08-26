Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.08.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Intuit
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 2
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 3
Performance 1M: -9,40 %
Performance 1M: -9,40 %
Ferrovial
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 4
Performance 1M: -7,99 %
Performance 1M: -7,99 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 5
Performance 1M: -15,42 %
Performance 1M: -15,42 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 6
Performance 1M: -5,14 %
Performance 1M: -5,14 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 7
Performance 1M: -2,41 %
Performance 1M: -2,41 %
Palantir
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 8
Performance 1M: +36,58 %
Performance 1M: +36,58 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 9
Performance 1M: -13,85 %
Performance 1M: -13,85 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 10
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 11
Performance 1M: +13,66 %
Performance 1M: +13,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie, Widerstände um 240 US-Dollar und mögliche Rücksetzer als Nachkaufchance. Die geplante Wandelanleihe über bis zu 5 Mrd. US-Dollar belastete den Kurs zunächst wegen Verwässerungs- und Zinsängsten, soll aber den Ausbau von Rechenzentren finanzieren. Positiv bewertet werden steigende Unit Economics, die ClickHouse-Beteiligung, Groq-3-Einsatz und die internationale Expansion; steigende US-Zinsen bleiben ein Risiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Astera Labs
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 12
Performance 1M: -4,73 %
Performance 1M: -4,73 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 13
Performance 1M: +16,09 %
Performance 1M: +16,09 %
Qualcomm
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 14
Performance 1M: -6,49 %
Performance 1M: -6,49 %
Adobe
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 15
Performance 1M: +16,28 %
Performance 1M: +16,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Adobe-Aktie bis über Widerstände bei 274 und 276 US-Dollar sowie die erwarteten Zahlen am 10.9. Diskutiert wird, ob der Kurs der fundamentalen Entwicklung vorausgelaufen und damit zu hoch bewertet ist. Als zentrale Risiken gelten mögliche Marktanteilsverluste und eine ausbleibende KI-Monetarisierung; Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen werden dagegen als Fundament für weiteres Wachstum gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Adobe eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 16
Performance 1M: -0,27 %
Performance 1M: -0,27 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 17
Performance 1M: +34,30 %
Performance 1M: +34,30 %
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