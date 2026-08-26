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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    7.070,12€
    Basispreis
    5,29
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.993,19€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,24 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -7,09 %
    Platz 2
    Performance 1M: +184,37 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Moderna-Rally mit hohen Umsätzen und ein neues, offenbar von Käufern akzeptiertes Kursniveau. Diskutiert werden nachlassender Verkaufsdruck bei geringeren Umsätzen, ein möglicher bullischer Wimpel sowie kurzfristige Rücksetzer bis 70 US-Dollar oder weitere Kursanstiege. Zudem stehen die auf rund 52,8 Millionen Aktien gestiegenen Leerverkäufe, geringe Leihkosten und mögliche Short-Eindeckungen im Fokus. Die Grippeimpfstoff-Zulassung wird als bereits bekannter Kurstreiber erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Intuit
    Tagesperformance: +6,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,89 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,17 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +5,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,04 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,90 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: +5,51 %
    Platz 5
    Performance 1M: -24,98 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,51 %.

    J.M. Smucker
    Tagesperformance: +5,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,24 %
    Chart J.M. Smucker
    ISIN: US8326964058
    WKN: 633835
    Die J.M. Smucker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,23 %.

    F5
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,96 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Williams Companies
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,70 %
    Chart Williams Companies
    ISIN: US9694571004
    WKN: 855451
    Die Williams Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,43 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,42 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,82 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,14 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 13
    Performance 1M: +0,51 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Corning
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,38 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,31 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,64 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,04 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 18
    Performance 1M: -2,41 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 19
    Performance 1M: +36,58 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 20
    Performance 1M: -13,85 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    ONEOK
    Tagesperformance: +3,40 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,14 %
    Chart ONEOK
    ISIN: US6826801036
    WKN: 911060
    Die ONEOK Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,40 %.

    Kinder Morgan Registered (P)
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 22
    Performance 1M: -8,41 %
    Chart Kinder Morgan Registered (P)
    ISIN: US49456B1017
    WKN: A1H6GK
    Die Kinder Morgan Registered (P) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 23
    Performance 1M: +24,83 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 24
    Performance 1M: +0,52 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 25
    Performance 1M: +23,78 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 26
    Performance 1M: +20,69 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    Charles Schwab
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 27
    Performance 1M: +8,05 %
    Chart Charles Schwab
    ISIN: US8085131055
    WKN: 874171
    Die Charles Schwab Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 28
    Performance 1M: +9,15 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 29
    Performance 1M: +23,71 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 30
    Performance 1M: +16,82 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Host Hotels & Resorts
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 31
    Performance 1M: -8,58 %
    Chart Host Hotels & Resorts
    ISIN: US44107P1049
    WKN: 918239
    Die Host Hotels & Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 32
    Performance 1M: -9,87 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Nike trotz der schwachen Kursentwicklung langfristig attraktiv ist. Optimisten verweisen auf eine positive Einstufung und empfehlen Geduld. Skeptiker halten Nike bei rund 35 USD im Vergleich zu Adidas für noch zu teuer: Für 2026 und 2028 werden höhere KGV- und KFCFV-Multiplikatoren erwartet, obwohl Nike weniger verschuldet ist. Interessant erscheine die Aktie erst unter 30, bevorzugt 25 USD.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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