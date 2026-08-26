Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 26.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Moderna
Tagesperformance: -7,09 %
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 2
Performance 1M: +184,37 %
Performance 1M: +184,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Moderna-Rally mit hohen Umsätzen und ein neues, offenbar von Käufern akzeptiertes Kursniveau. Diskutiert werden nachlassender Verkaufsdruck bei geringeren Umsätzen, ein möglicher bullischer Wimpel sowie kurzfristige Rücksetzer bis 70 US-Dollar oder weitere Kursanstiege. Zudem stehen die auf rund 52,8 Millionen Aktien gestiegenen Leerverkäufe, geringe Leihkosten und mögliche Short-Eindeckungen im Fokus. Die Grippeimpfstoff-Zulassung wird als bereits bekannter Kurstreiber erwähnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Intuit
Tagesperformance: +6,17 %
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 3
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,90 %
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 4
Performance 1M: +7,04 %
Performance 1M: +7,04 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 5
Performance 1M: -24,98 %
Performance 1M: -24,98 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 6
Performance 1M: +10,24 %
Performance 1M: +10,24 %
F5
Tagesperformance: +4,82 %
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 7
Performance 1M: -4,96 %
Performance 1M: -4,96 %
Williams Companies
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 8
Performance 1M: -6,70 %
Performance 1M: -6,70 %
CIENA
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 9
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 10
Performance 1M: -15,42 %
Performance 1M: -15,42 %
NetApp
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 11
Performance 1M: +8,82 %
Performance 1M: +8,82 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 12
Performance 1M: -5,14 %
Performance 1M: -5,14 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 13
Performance 1M: +0,51 %
Performance 1M: +0,51 %
Corning
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 14
Performance 1M: -1,38 %
Performance 1M: -1,38 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 15
Performance 1M: +4,31 %
Performance 1M: +4,31 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 16
Performance 1M: -11,64 %
Performance 1M: -11,64 %
Emcor Group
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: -3,04 %
Performance 1M: -3,04 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 18
Performance 1M: -2,41 %
Performance 1M: -2,41 %
Palantir
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 19
Performance 1M: +36,58 %
Performance 1M: +36,58 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 20
Performance 1M: -13,85 %
Performance 1M: -13,85 %
ONEOK
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 21
Performance 1M: -4,14 %
Performance 1M: -4,14 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 22
Performance 1M: -8,41 %
Performance 1M: -8,41 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 23
Performance 1M: +24,83 %
Performance 1M: +24,83 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 24
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 25
Performance 1M: +23,78 %
Performance 1M: +23,78 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 26
Performance 1M: +20,69 %
Performance 1M: +20,69 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 27
Performance 1M: +8,05 %
Performance 1M: +8,05 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 28
Performance 1M: +9,15 %
Performance 1M: +9,15 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 29
Performance 1M: +23,71 %
Performance 1M: +23,71 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 30
Performance 1M: +16,82 %
Performance 1M: +16,82 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 31
Performance 1M: -8,58 %
Performance 1M: -8,58 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 32
Performance 1M: -9,87 %
Performance 1M: -9,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Nike trotz der schwachen Kursentwicklung langfristig attraktiv ist. Optimisten verweisen auf eine positive Einstufung und empfehlen Geduld. Skeptiker halten Nike bei rund 35 USD im Vergleich zu Adidas für noch zu teuer: Für 2026 und 2028 werden höhere KGV- und KFCFV-Multiplikatoren erwartet, obwohl Nike weniger verschuldet ist. Interessant erscheine die Aktie erst unter 30, bevorzugt 25 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
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