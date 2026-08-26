Siegmund setzt bei Arbeitskräftemangel auf Rückkehrer

MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund setzt im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel in Sachsen-Anhalt unter anderem auf die Rückkehr ausgewanderter Deutscher. Sollte die AfD die Landesregierung führen, rechnet er mit Hunderten Rückkehrern, wie Siegmund in der MDR-Wahlarena sagte.

Damit ließe sich die erwartete Lücke allerdings nur zu einem kleinen Teil schließen. Nach einer in der Sendung genannten Prognose könnten Sachsen-Anhalt künftig rund 200.000 Arbeitskräfte fehlen. Neben Rückkehrern setzt Siegmund auf mehr Automatisierung, den Einsatz Künstlicher Intelligenz und eine schlankere Verwaltung.