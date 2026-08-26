SILTRONIC AG - Aktie zeigt Schwäche - 26.08.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 79,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,83 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SILTRONIC AG Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,44 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +67,31 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,80 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,31 % 1 Monat -1,08 % 3 Monate -12,44 % 1 Jahr +115,58 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 26.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd.EUR € wert.

Nebenwerte im Aufwind, Tech unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, überraschenden Nachzüglern und deutlichen Spannungen zwischen den Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 26.08.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,22 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.