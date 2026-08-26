Schulze will Neueinstellungen im Landesdienst begrenzen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze will Neueinstellungen im Landesdienst deutlich begrenzen. Der nächsten Landesregierung werde er vorschlagen, künftig nur noch jede vierte frei werdende Stelle neu zu besetzen, sagte der CDU-Politiker in der MDR-Wahlarena.

Polizei und Lehrerschaft sollen ausgenommen werden. "Aber für alle anderen gilt das", sagte Schulze. Welche Bereiche der Landesverwaltung damit in welchem Umfang Stellen verlieren könnten, führte er nicht aus.