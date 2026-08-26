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    Und die Aktie fällt trotzdem

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    96 Milliarden US-Dollar Umsatz: Nvidia knackt erneut Rekorde

    Nvidia hat die Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal klar übertroffen und liefert zudem einen starken Ausblick. Trotzdem reagierten Anleger nachbörslich mit Verkäufen auf die Rekordzahlen des Chipkonzerns.

    Und die Aktie fällt trotzdem - 96 Milliarden US-Dollar Umsatz: Nvidia knackt erneut Rekorde
    Foto: Chris Jung - NurPhoto

    KI-Zugpferd Nvidia hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Chiphersteller meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,22 US-Dollar bei einem Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten nur rund 2,10 US-Dollar Gewinn je Aktie und etwa 92,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet.

    Der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 53,95 Milliarden US-Dollar, nach 24,76 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz legte um 106 Prozent zu, vor einem Jahr hatte Nvidia noch 46,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

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    Treiber bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. Hier stieg der Umsatz um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzung von 86,33 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile stammen 92 Prozent der Konzernerlöse aus diesem Segment, das auch die führenden KI-Chips umfasst. Das kleinere Feld Edge Computing, zu dem Gaming und physische KI zählen, brachte 7,2 Milliarden US-Dollar ein und lag ebenfalls über den erwarteten 6,6 Milliarden US-Dollar.

    Auch der Ausblick fiel optimistisch aus. Für das laufende Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar, plus minus 2 Prozent. Die Wall Street hatte nur 104,2 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Umsätze mit Rechenzentren in China sind darin nicht enthalten.

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    Trotz der starken Zahlen verlor die Nvidia-Aktie nachbörslich. Eine Stunde nach Veröffentlichung der Zahlen notieren die Papiere rund 1 Prozent im Minus. Im regulären Handel hatten die Papiere rund 1,5 Prozent nachgegeben. Seit Jahresbeginn steht das Papier bis Mittwoch noch mit einem Plus von 12,5 Prozent da.

    Trotz aller Rekord rücken für Anleger zusehends auch die Risiken des Booms in den Fokus: Konkurrenten wie AMD und Google drängen mit eigenen Chips auf den Markt, zugleich sorgt eine weltweite Speicherchip Knappheit für steigende Kosten. Auch Großkunden wie Amazon, Google und Microsoft entwickeln zunehmend eigene Chips, was Nvidias Abhängigkeit von Hyperscalern künftig belasten könnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 178,4EUR auf Lang & Schwarz (26. August 2026, 22:46 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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