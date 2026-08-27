Aktien im Milliardenrausch! Siemens Energy auf 245 EUR? +16 % bei Deutz! Startet Volatus Aerospace wieder durch?

Die Börse feiert die geplante Milliardenübernahme durch Deutz. Um 16 % ist die Aktie des Motorenspezialisten innerhalb weniger Tage nach oben geschossen. Mit dem Kauf wollen sich die Kölner breiter aufstellen und stärker von den weltweiten …



