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    Aktien im Milliardenrausch! Siemens Energy auf 245 EUR? +16 % bei Deutz! Startet Volatus Aerospace wieder durch?

    Die Börse feiert die geplante Milliardenübernahme durch Deutz. Um 16 % ist die Aktie des Motorenspezialisten innerhalb weniger Tage nach oben geschossen. Mit dem Kauf wollen sich die Kölner breiter aufstellen und stärker von den weltweiten …

    Aktien im Milliardenrausch! Siemens Energy auf 245 EUR? +16 % bei Deutz! Startet Volatus Aerospace wieder durch?
    Foto: esg-aktien.de
    Die Börse feiert die geplante Milliardenübernahme durch Deutz. Um 16 % ist die Aktie des Motorenspezialisten innerhalb weniger Tage nach oben geschossen. Mit dem Kauf wollen sich die Kölner breiter aufstellen und stärker von den weltweiten Rüstungsinvestitionen profitieren. Volatus Aerospace bedient mit seiner Drohnenplattform militärische und zivile Anwendungen. Das Potenzial ist riesig. Die Börse wartet auf Großaufträge. Diese sind laut dem Volatus-CEO absehbar. Damit sollte die Aktie wieder durchstarten können. Deutliches Kurspotenzial sehen Analysten auch bei Siemens Energy. Die geplante Abspaltung des Industriegeschäfts kommt gut an. Die Kursziele reichen bis 245 EUR.

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